Entre quedas e vitórias: 5 signos vivem emoções extremas nos próximos dias
Uma fase intensa e de extremos se aproxima, trazendo grandes desafios e, em seguida, as maiores vitórias da vida desses cinco signos
Clique aqui e escute a matéria
A vida é uma montanha-russa, e em alguns momentos, as emoções se intensificam, levando a quedas e vitórias que definem novos caminhos.
Para cinco signos, o universo prepara uma fase de extremos. Nos próximos dias, a energia será intensa e fará com que eles sintam na pele a dualidade entre o desafio e a superação. O importante é lembrar que cada queda é uma oportunidade para um salto ainda maior.
Áries: A queda da impulsividade e a vitória da liderança
Se você é de Áries, a sua emoção será uma lição de controle. Uma decisão impulsiva ou uma atitude precipitada pode levar a uma "queda" na sua vida profissional. No entanto, sua natureza competitiva não permitirá que você fique por baixo.
A vitória virá quando você usar a sua energia para corrigir o erro e se destacar. A sua força e a sua capacidade de liderança serão o seu maior trunfo.
SIGNO DE ARIES
Câncer: A queda emocional e a vitória no amor-próprio
Para os cancerianos, a "queda" será emocional, possivelmente ligada a um mal-entendido em uma relação familiar ou amorosa.
As emoções estarão à flor da pele, mas essa será a chave para a sua "vitória". Ao se afastar e se concentrar em si mesmo, você vai se reconectar com a sua paz interior e perceber que sua felicidade não depende da aprovação dos outros. A sua vitória é a certeza de que a sua paz interior é o seu maior bem.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Leão: A queda do ego e a vitória no reconhecimento
Se você é de Leão, a sua emoção será uma lição de humildade. Uma crítica ou um projeto que não dá certo pode trazer uma "queda" no seu ego.
Mas a sua força interior será o seu guia. A vitória virá quando você usar a sua frustração para se dedicar ainda mais. O seu trabalho e a sua dedicação serão notados. O público e as pessoas ao seu redor vão reconhecer o seu esforço, e a sua estrela vai brilhar mais forte do que nunca.
Escorpião: A queda da intensidade e a vitória da liberdade
Para os escorpianos, a emoção será uma lição de transformação. O apego a um passado ou a uma mágoa antiga pode te levar a uma "queda" emocional.
No entanto, o seu poder de se reinventar será o seu guia. A vitória virá quando você se libertar do que não te serve mais e se reconectar com a sua força interior. A sua vitória é a certeza de que a sua liberdade é a sua maior riqueza.
Capricórnio: A queda do controle e a vitória na carreira
Se você é de Capricórnio, a sua emoção será uma lição de adaptação. Um imprevisto no trabalho ou um projeto que sai do controle pode te trazer uma "queda" na sua rotina.
Mas a sua disciplina será o seu guia. A vitória virá quando você usar a sua disciplina para se adaptar à nova realidade e encontrar novas soluções. A sua vitória é a certeza de que a sua força e a sua resiliência te levam ao topo.