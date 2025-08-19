fechar
Quando a chuva passar, o tempo vai abrir e fazer 5 signos sorrir a partir de 20/08

Depois de um período turbulento, cinco signos recebem boas energias e novidades positivas a partir de 20/08, segundo a astrologia.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 19/08/2025 às 20:48
Signos do zodíaco.
Signos do zodíaco. - Reprodução/iStock

Nem toda tempestade dura para sempre, e os astros já anunciam uma fase de respiro e boas surpresas para alguns privilegiados do zodíaco.

Quando a chuva passar, o tempo vai abrir e fazer 5 signos sorrir a partir de 20/08, trazendo energias de renovação, clareza emocional e conquistas que estavam sendo adiadas.

Se você passou por dias turbulentos, prepare-se: a virada está bem perto!

Veja os signos que vão sentir esse alívio cósmico:

SIGNOS QUE TERÃO SORTE NO AMOR

Áries

Depois de semanas cheias de pressão, o ariano vai perceber que o esforço finalmente começa a render frutos. Novas oportunidades profissionais surgem e a confiança se fortalece.

Gêmeos

As tensões familiares ou afetivas que estavam pesando no coração de Gêmeos começam a se dissipar. Conversas importantes trarão reconciliação e leveza.

Leão

Com o Sol iluminando seu caminho, Leão terá um renascimento de energia. Boas notícias financeiras e reconhecimento pessoal chegam como presente dos astros.

Sagitário

A ansiedade dá espaço para o entusiasmo. Sagitário recebe convites inesperados que podem abrir novos rumos, seja em viagens, carreira ou projetos criativos.

Peixes

Depois de incertezas emocionais, Peixes se reconecta com sua intuição e encontra caminhos mais claros. A fase promete inspiração e momentos de felicidade ao lado de quem ama.

Dica astrológica: aproveite esse novo ciclo para agradecer pelo aprendizado das fases difíceis e se abrir ao inesperado. A energia de mudança será mais intensa para quem agir com coragem e coração aberto.

