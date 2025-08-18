fechar
Signo |

3 signos se banham no mar da sorte a partir de 19/08

Prepare-se! Esses três signos do zodíaco viverão uma reviravolta no amor, dinheiro e carreira, e a vida deles nunca mais será a mesma.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 18/08/2025 às 23:54
Jovem lendo um livro de astrologia. Conceito de leitura de astrologia e horóscopo.
Jovem lendo um livro de astrologia. Conceito de leitura de astrologia e horóscopo. - Natasa Adzic/Istock

A vida é cheia de ciclos, e para três signos do zodíaco, a maré está prestes a mudar. Depois de um período de desafios e incertezas, o universo está preparando uma virada gloriosa.

A partir de 19 de agosto, uma onda de pura sorte, prosperidade e boas notícias se aproxima, trazendo a certeza de que a fé e a paciência serão recompensadas.

Prepare-se, pois o mar da sorte está pronto para te banhar, e a sua vida nunca mais será a mesma.

Revelados os signos mais sortudos de 2025

Áries: a sorte na vida profissional

Se você é de Áries, sua sorte virá na forma de reconhecimento profissional. O universo, que viu sua dedicação e sua ambição, está te recompensando.

Uma oportunidade de crescimento, um novo projeto ou até mesmo um aumento salarial inesperado vai te mostrar que a sua ambição e o seu trabalho duro são a chave para a sua prosperidade. A sorte que chega é o retorno de todo o seu esforço, e a certeza de que você está no caminho certo.

Leão: a sorte no amor

Para os leoninos, a sorte virá na vida amorosa. Se você está solteiro, o universo está preparando um encontro que vai reacender a sua chama interior.

Se você já está em um relacionamento, a sorte virá na forma de uma nova paixão, que vai fortalecer a sua conexão e te mostrar que o amor, quando é verdadeiro, é a sua maior força. A sua sorte é o retorno da paixão e da alegria de viver.

Sagitário: a sorte na vida pessoal

Se você é de Sagitário, a sua sorte virá na sua vida pessoal. O universo está te dando a chance de viver uma grande aventura, de realizar um sonho antigo ou de se reconectar com a sua criança interior. A sorte que chega é a liberdade.

A partir de agora, a sua vida será mais leve, mais divertida e cheia de novas experiências. A sua sorte é a certeza de que a vida é um jogo que precisa ser jogado com alegria.

