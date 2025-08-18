fechar
O universo tem um recado: 3 signos precisam se libertar do passado para encontrar a felicidade

A felicidade que esses signos buscam está na libertação de mágoas, ressentimentos e idealizações que os impediram de seguir em frente.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 18/08/2025 às 22:39
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - iStock

O passado é um espelho, mas viver olhando para ele pode nos impedir de ver o futuro. Para três signos, o universo está enviando uma mensagem clara e urgente: para encontrar a felicidade, é preciso se libertar do que já passou.

O apego a mágoas, ressentimentos ou a uma versão antiga de si mesmo tem sido uma âncora que impede o crescimento. Prepare-se para ouvir o recado do cosmos, pois a sua liberdade começa agora.

Câncer: Liberte-se das mágoas

Se você é de Câncer, o seu passado tem sido uma fonte de dor. As mágoas antigas, as decepções com amigos ou o fim doloroso de um ciclo afetivo te prenderam em um estado de tristeza. O universo te diz que é hora de se libertar.

A felicidade que você busca está na sua capacidade de perdoar e de se perdoar. Ao soltar as amarras, o seu coração vai se abrir para novas e verdadeiras conexões, e a sua alma, que andava exausta, vai encontrar a paz novamente.

Escorpião: Liberte-se do ressentimento

Para os escorpianos, o passado tem sido um fardo. Você se apegou a ressentimentos e a um sentimento de injustiça que te impediram de seguir em frente. O universo te diz que a sua maior força está em sua capacidade de se reinventar.

A felicidade que você busca está na sua capacidade de se libertar da raiva e do desejo de vingança. Ao deixar o passado para trás, você vai encontrar a força para se reinventar e para viver uma vida cheia de paz e propósito.

Peixes: Liberte-se da idealização

Se você é de Peixes, o seu passado tem sido um sonho que você não conseguiu realizar. A idealização de um amor, de um emprego ou de uma versão de si mesmo te prendeu em um estado de tristeza.

O universo te diz que é hora de viver no presente. A felicidade que você busca está na sua capacidade de aceitar a realidade e de valorizar o que você tem hoje.

Ao se libertar da idealização, a sua criatividade e a sua imaginação vão te levar a um novo caminho, e você vai perceber que a vida é mais bela quando a gente a vive de verdade.

