fechar
Signo |

Libertação: 4 signos que vão liberar culpas, expectativas e dores emocionais antigas a partir de 20/08

A partir de 20/08, esses quatro signos do zodíaco viverão uma jornada de cura, encontrando a força para se libertar do passado e buscar a felicidade.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 19/08/2025 às 22:13
Signos do zodíaco.
Signos do zodíaco. - Reprodução/iStock

Clique aqui e escute a matéria

As emoções são um campo vasto, e carregar o peso de culpas, expectativas alheias e dores antigas pode ser uma âncora que nos impede de seguir em frente. Mas o universo, em sua sabedoria, sabe que é hora de soltar as amarras.

A partir de 20 de agosto, uma energia de cura e libertação se aproxima para quatro signos, prometendo que o que foi guardado por muito tempo, agora, poderá ser liberado. Prepare-se, pois a sua paz interior é a sua maior vitória.

Revelados os signos mais sortudos de 2025

Câncer: o perdão que liberta

Se você é de Câncer, sua jornada foi de carregar mágoas e culpas antigas, muitas vezes ligadas a relações familiares. Sua sensibilidade, que é sua maior virtude, pode ter te tornado vulnerável a feridas que demoraram a cicatrizar.

A partir de 20/08, uma energia de perdão chega, te dando a força para se libertar do que já passou. O universo te mostra que a sua felicidade não depende de perdoar o outro, mas sim de perdoar a si mesmo por ter carregado um peso que não te pertencia.

Virgem: o adeus às expectativas

Para os virginianos, a luta foi contra as expectativas, tanto as suas quanto as de outras pessoas. A busca pela perfeição te fez sentir o peso de ter que ser perfeito o tempo todo, o que te deixou exausto. O universo, agora, te dá a chance de se libertar desse fardo.

A partir de 20/08, você vai perceber que a sua paz interior vale mais do que qualquer expectativa. A sua liberdade virá da aceitação de que a sua felicidade está em ser quem você realmente é, com todas as suas imperfeições.

Libra: a leveza de ser quem você é

Se você é de Libra, sua jornada foi por harmonia e por agradar a todos. O peso das expectativas alheias te fez esquecer quem você realmente é, e o medo de desapontar os outros te impediu de tomar decisões importantes.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A partir de 20/08, o universo te dá a chance de se libertar. Você vai encontrar a coragem para dizer "não" sem culpa e para se defender quando necessário. A sua leveza virá da certeza de que a sua voz é a sua maior força.

Escorpião: a cura das dores antigas

Para os escorpianos, a luta foi de segurar as dores emocionais do passado. A sua intensidade, que é sua maior força, pode ter te levado a guardar ressentimentos e mágoas que te impediram de seguir em frente.

A partir de 20/08, o universo te dá a chance de se curar. O seu passado, que era uma âncora, se tornará um livro de história. A sua felicidade virá da sua capacidade de se libertar do que não te serve mais e de se reinventar.

Leia também

Um signo vai receber proposta ou grana inesperada antes de agosto acabar
Signo

Um signo vai receber proposta ou grana inesperada antes de agosto acabar
Esses 2 signos vão atrair dinheiro como imã nos próximos dias
Signo

Esses 2 signos vão atrair dinheiro como imã nos próximos dias

Compartilhe

Tags