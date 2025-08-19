Libertação: 4 signos que vão liberar culpas, expectativas e dores emocionais antigas a partir de 20/08

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A partir de 20/08, esses quatro signos do zodíaco viverão uma jornada de cura, encontrando a força para se libertar do passado e buscar a felicidade.

As emoções são um campo vasto, e carregar o peso de culpas, expectativas alheias e dores antigas pode ser uma âncora que nos impede de seguir em frente. Mas o universo, em sua sabedoria, sabe que é hora de soltar as amarras.

A partir de 20 de agosto, uma energia de cura e libertação se aproxima para quatro signos, prometendo que o que foi guardado por muito tempo, agora, poderá ser liberado. Prepare-se, pois a sua paz interior é a sua maior vitória.

Câncer: o perdão que liberta



Se você é de Câncer, sua jornada foi de carregar mágoas e culpas antigas, muitas vezes ligadas a relações familiares. Sua sensibilidade, que é sua maior virtude, pode ter te tornado vulnerável a feridas que demoraram a cicatrizar.

A partir de 20/08, uma energia de perdão chega, te dando a força para se libertar do que já passou. O universo te mostra que a sua felicidade não depende de perdoar o outro, mas sim de perdoar a si mesmo por ter carregado um peso que não te pertencia.

Virgem: o adeus às expectativas



Para os virginianos, a luta foi contra as expectativas, tanto as suas quanto as de outras pessoas. A busca pela perfeição te fez sentir o peso de ter que ser perfeito o tempo todo, o que te deixou exausto. O universo, agora, te dá a chance de se libertar desse fardo.

A partir de 20/08, você vai perceber que a sua paz interior vale mais do que qualquer expectativa. A sua liberdade virá da aceitação de que a sua felicidade está em ser quem você realmente é, com todas as suas imperfeições.

Libra: a leveza de ser quem você é



Se você é de Libra, sua jornada foi por harmonia e por agradar a todos. O peso das expectativas alheias te fez esquecer quem você realmente é, e o medo de desapontar os outros te impediu de tomar decisões importantes.

A partir de 20/08, o universo te dá a chance de se libertar. Você vai encontrar a coragem para dizer "não" sem culpa e para se defender quando necessário. A sua leveza virá da certeza de que a sua voz é a sua maior força.

Escorpião: a cura das dores antigas



Para os escorpianos, a luta foi de segurar as dores emocionais do passado. A sua intensidade, que é sua maior força, pode ter te levado a guardar ressentimentos e mágoas que te impediram de seguir em frente.

A partir de 20/08, o universo te dá a chance de se curar. O seu passado, que era uma âncora, se tornará um livro de história. A sua felicidade virá da sua capacidade de se libertar do que não te serve mais e de se reinventar.