fechar
Signo |

Silêncio cósmico: 4 signos que vão sentir o peso das escolhas do destino

Depois de um período de incertezas, esses quatro signos receberão um recado do universo para refletir sobre as consequências de suas ações passadas.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 19/08/2025 às 21:54
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - iStock

Clique aqui e escute a matéria

A vida é feita de escolhas, mas, às vezes, o destino decide o nosso caminho por nós. Para quatro signos, uma fase de silêncio cósmico se aproxima, onde eles sentirão o peso de decisões que não foram suas.

O universo, em sua sabedoria, vai pedir a cada um deles que reflitam sobre as consequências de suas ações passadas, e sobre o que o futuro reserva. Prepare-se, pois o seu destino está prestes a se manifestar.

Touro: o peso da estabilidade

Se você é de Touro, o destino vai te mostrar que a sua busca por estabilidade e segurança pode ter te custado a liberdade.

Você se dedicou ao trabalho, mas se esqueceu de viver. O universo, agora, vai te pedir para refletir sobre o que você realmente quer.

O peso de suas escolhas virá na forma de um dilema: seguir o caminho seguro ou arriscar em algo novo? A sua felicidade estará em sua capacidade de aceitar que o seu destino é o que você faz dele.

Libra: o peso da harmonia

Para os librianos, o destino vai te mostrar que a sua busca por harmonia e por agradar aos outros pode ter te custado a sua própria voz.

Você se sacrificou para manter a paz, mas se esqueceu de se defender. O universo, agora, vai te pedir para refletir sobre o que você realmente quer.

O peso de suas escolhas virá na forma de um conflito: se defender ou manter a paz? A sua felicidade estará em sua capacidade de aceitar que a sua voz é a sua maior força.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Escorpião: o peso da intensidade

Se você é de Escorpião, o destino vai te mostrar que a sua intensidade pode ter te custado a leveza. Você se apegou a mágoas e ressentimentos que te impediram de seguir em frente. O universo, agora, vai te pedir para refletir sobre o que você realmente quer.

O peso de suas escolhas virá na forma de uma oportunidade: se libertar do passado ou continuar sofrendo? A sua felicidade estará em sua capacidade de aceitar que a sua liberdade é a sua maior força.

Peixes: o peso da idealização

Para os piscianos, o destino vai te mostrar que a sua busca por um mundo ideal pode ter te custado a realidade. Você viveu em um mundo de sonhos, mas se esqueceu de viver a vida de verdade.

O universo, agora, vai te pedir para refletir sobre o que você realmente quer. O peso de suas escolhas virá na forma de uma desilusão: viver no passado ou aceitar o presente? A sua felicidade estará em sua capacidade de aceitar que a sua maior força está em sua capacidade de viver o presente.

Márcia Sensitiva fala sobre os piores e melhores dias de 2025

Leia também

Um signo vai receber proposta ou grana inesperada antes de agosto acabar
Signo

Um signo vai receber proposta ou grana inesperada antes de agosto acabar
Esses 2 signos vão atrair dinheiro como imã nos próximos dias
Signo

Esses 2 signos vão atrair dinheiro como imã nos próximos dias

Compartilhe

Tags