Silêncio cósmico: 4 signos que vão sentir o peso das escolhas do destino

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Depois de um período de incertezas, esses quatro signos receberão um recado do universo para refletir sobre as consequências de suas ações passadas.

Clique aqui e escute a matéria

A vida é feita de escolhas, mas, às vezes, o destino decide o nosso caminho por nós. Para quatro signos, uma fase de silêncio cósmico se aproxima, onde eles sentirão o peso de decisões que não foram suas.

O universo, em sua sabedoria, vai pedir a cada um deles que reflitam sobre as consequências de suas ações passadas, e sobre o que o futuro reserva. Prepare-se, pois o seu destino está prestes a se manifestar.

Touro: o peso da estabilidade



Se você é de Touro, o destino vai te mostrar que a sua busca por estabilidade e segurança pode ter te custado a liberdade.

Você se dedicou ao trabalho, mas se esqueceu de viver. O universo, agora, vai te pedir para refletir sobre o que você realmente quer.

O peso de suas escolhas virá na forma de um dilema: seguir o caminho seguro ou arriscar em algo novo? A sua felicidade estará em sua capacidade de aceitar que o seu destino é o que você faz dele.

Libra: o peso da harmonia



Para os librianos, o destino vai te mostrar que a sua busca por harmonia e por agradar aos outros pode ter te custado a sua própria voz.

Você se sacrificou para manter a paz, mas se esqueceu de se defender. O universo, agora, vai te pedir para refletir sobre o que você realmente quer.

O peso de suas escolhas virá na forma de um conflito: se defender ou manter a paz? A sua felicidade estará em sua capacidade de aceitar que a sua voz é a sua maior força.

Escorpião: o peso da intensidade



Se você é de Escorpião, o destino vai te mostrar que a sua intensidade pode ter te custado a leveza. Você se apegou a mágoas e ressentimentos que te impediram de seguir em frente. O universo, agora, vai te pedir para refletir sobre o que você realmente quer.

O peso de suas escolhas virá na forma de uma oportunidade: se libertar do passado ou continuar sofrendo? A sua felicidade estará em sua capacidade de aceitar que a sua liberdade é a sua maior força.

Peixes: o peso da idealização



Para os piscianos, o destino vai te mostrar que a sua busca por um mundo ideal pode ter te custado a realidade. Você viveu em um mundo de sonhos, mas se esqueceu de viver a vida de verdade.

O universo, agora, vai te pedir para refletir sobre o que você realmente quer. O peso de suas escolhas virá na forma de uma desilusão: viver no passado ou aceitar o presente? A sua felicidade estará em sua capacidade de aceitar que a sua maior força está em sua capacidade de viver o presente.

Márcia Sensitiva fala sobre os piores e melhores dias de 2025