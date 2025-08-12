fechar
Energia pesada se aproxima — 6 signos devem redobrar cuidados

Prepare-se para um período desafiador: esses seis signos do zodíaco enfrentam tensões que exigem equilíbrio emocional; veja os detalhes

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 12/08/2025 às 20:51
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - iStock

Os próximos dias prometem ser intensos para seis signos do zodíaco, que podem sentir com mais força a influência de uma energia densa.

Esse período exigirá atenção redobrada para evitar desgastes emocionais, conflitos e imprevistos. Veja quem são e como cada um pode se proteger.

Áries

O ariano pode sentir impaciência e tendência a agir sem pensar. É importante evitar decisões por impulso e manter o foco para não criar conflitos desnecessários no trabalho e na vida pessoal.

Gêmeos

A energia instável pode trazer ansiedade e dispersão. O geminiano deve se organizar melhor, evitando assumir compromissos demais e priorizando o que realmente importa.

Leão

Podem surgir provocações ou situações que mexem com o ego leonino. O segredo será manter a calma e não entrar em disputas para provar um ponto de vista.

Escorpião

O escorpiano poderá sentir maior intensidade emocional, com tendência a relembrar mágoas do passado. Trabalhar o perdão e se afastar de ambientes carregados será essencial.

Sagitário

Planos podem ser adiados, e isso testará a paciência do sagitariano. Manter a fé e a adaptabilidade ajudará a contornar imprevistos sem perder o otimismo.

Peixes

A sensibilidade pisciana ficará ainda mais aguçada, tornando fácil absorver problemas alheios. É hora de colocar limites e cuidar da própria energia para não se sentir drenado.

Neste período, práticas como meditação, oração, banhos energéticos e contato com a natureza serão aliadas valiosas para atravessar essa fase com equilíbrio e clareza.

