Energia pesada se aproxima — 6 signos devem redobrar cuidados
Prepare-se para um período desafiador: esses seis signos do zodíaco enfrentam tensões que exigem equilíbrio emocional; veja os detalhes
Os próximos dias prometem ser intensos para seis signos do zodíaco, que podem sentir com mais força a influência de uma energia densa.
Esse período exigirá atenção redobrada para evitar desgastes emocionais, conflitos e imprevistos. Veja quem são e como cada um pode se proteger.
Áries
O ariano pode sentir impaciência e tendência a agir sem pensar. É importante evitar decisões por impulso e manter o foco para não criar conflitos desnecessários no trabalho e na vida pessoal.
Gêmeos
A energia instável pode trazer ansiedade e dispersão. O geminiano deve se organizar melhor, evitando assumir compromissos demais e priorizando o que realmente importa.
Leão
Podem surgir provocações ou situações que mexem com o ego leonino. O segredo será manter a calma e não entrar em disputas para provar um ponto de vista.
Escorpião
O escorpiano poderá sentir maior intensidade emocional, com tendência a relembrar mágoas do passado. Trabalhar o perdão e se afastar de ambientes carregados será essencial.
Sagitário
Planos podem ser adiados, e isso testará a paciência do sagitariano. Manter a fé e a adaptabilidade ajudará a contornar imprevistos sem perder o otimismo.
Peixes
A sensibilidade pisciana ficará ainda mais aguçada, tornando fácil absorver problemas alheios. É hora de colocar limites e cuidar da própria energia para não se sentir drenado.
Neste período, práticas como meditação, oração, banhos energéticos e contato com a natureza serão aliadas valiosas para atravessar essa fase com equilíbrio e clareza.