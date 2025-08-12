fechar
Fase de ganha-ganha começa para 3 signos sortudos a partir de 13/08

A partir de 13/08, três signos viverão um momento de conquistas, acordos vantajosos e oportunidades que trarão benefícios em várias áreas da vida.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 12/08/2025 às 18:48
O domingo trará diferentes energias para cada signo, podendo intensificar os sentimentos e acarretar reflexões (Imagem: New Africa | Shutterstock)
Alguns signos vão sentir que a maré finalmente virou a seu favor. A partir de 13 de agosto, uma fase de “ganha-ganha” se inicia, trazendo situações em que tudo parece fluir com leveza e, mesmo diante de desafios, o resultado tende a ser positivo.

Essa energia favorecerá tanto a vida pessoal quanto a profissional, garantindo que esforços sejam recompensados e oportunidades apareçam de forma natural.

SIGNOS QUE VÃO GANHAR MUITO DINHEIRO

Touro

Para Touro, esse período será marcado por acordos vantajosos e relações mais harmoniosas. No trabalho, negociações tendem a se desenrolar a seu favor. Na vida amorosa, o diálogo fluirá e permitirá soluções criativas para problemas antigos.

Leão

Leão entra em uma fase de brilho e reconhecimento. Seja em projetos pessoais ou profissionais, tudo que fizer terá mais visibilidade e aprovação. Além disso, encontros inesperados podem abrir portas para novas parcerias ou oportunidades.

Capricórnio

A energia estará voltada para soluções estratégicas e ganhos sólidos. Capricórnio saberá aproveitar cada chance para transformar situações complicadas em vitórias. Esse momento favorece também investimentos e decisões financeiras.

Prepare-se: para esses três signos, cada movimento dado após 13/08 será como jogar uma partida com as cartas certas na mão — e as chances de vitória serão altas.

