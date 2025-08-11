O passado bate à porta de 3 signos e exige resolução imediata
Três signos do zodíaco enfrentarão desafios do passado que precisam ser resolvidos para seguir com paz e crescimento pessoal; confira
Clique aqui e escute a matéria
Nem sempre deixar o passado para trás é tão simples quanto gostaríamos. Para três signos do zodíaco, o que parecia estar enterrado vai voltar à tona com força total, pedindo uma resolução urgente.
Velhas pendências, mágoas ou decisões adiadas ressurgem, exigindo que eles enfrentem esses desafios de frente para seguir adiante com leveza.
BANHO PARA PROSPERIDADE
Escorpião
Conhecido por sua intensidade emocional, Escorpião vai encarar situações antigas que mexem profundamente com seu interior. É hora de enfrentar fantasmas e cortar laços que só atrasam seu crescimento.
Câncer
A sensibilidade canceriana será testada quando memórias e emoções guardadas começarem a pedir atenção. Resolver conflitos familiares ou pessoais será essencial para recuperar a paz e o equilíbrio.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Capricórnio
Para o disciplinado Capricórnio, o passado pode voltar na forma de questões práticas ou profissionais mal resolvidas. É hora de tomar decisões firmes para encerrar ciclos e abrir espaço para o novo.
Esse momento pode parecer desafiador, mas é também uma grande oportunidade para fechar capítulos pendentes e caminhar rumo a um futuro mais leve e promissor. Fique atento aos sinais e não fuja do que precisa ser resolvido!