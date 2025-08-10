fechar
O brilho nos olhos reaparece: 4 signos vivem uma fase de encantamento puro

Esses signos sentirão como se uma janela tivesse se aberto para deixar o ar entrar, dissipando antigos pesos e despertando uma curiosidade renovada

Por Bruna Oliveira Publicado em 10/08/2025 às 12:00
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - iStock

Há momentos em que a vida parece ganhar novas cores, quando pequenas coisas voltam a provocar sorrisos espontâneos e o coração se abre para o inesperado.

É exatamente essa energia que se aproxima para quatro signos, marcando uma fase de encantamento puro — aquele estado em que o simples se torna especial e o presente é suficiente para aquecer a alma.

Os próximos dias serão guiados por uma atmosfera de inspiração e leveza.

Esses signos sentirão como se uma janela tivesse se aberto para deixar o ar entrar, dissipando antigos pesos e despertando uma curiosidade renovada pela vida.

O brilho nos olhos retorna não por algo grandioso, mas pelo prazer de redescobrir a beleza nas coisas mais sutis.

Veja quais são os quatro signos que viverão esse momento raro e transformador:

Áries (nascidos entre 21 de março e 19 de abril)

Áries retoma a energia e o entusiasmo que estavam adormecidos. A sensação é de recomeço, mas sem a pressa que costuma acompanhar seus passos.

Agora, cada dia traz uma nova possibilidade de se encantar com algo diferente, seja uma oportunidade inesperada, um encontro especial ou a redescoberta de um prazer antigo.

Leão (nascidos entre 23 de julho e 22 de agosto)

Para Leão, este é um período em que a vida parece conspirar a favor. Situações cotidianas ganham um toque de magia e reconhecimento, reacendendo a autoconfiança e a alegria.

Pessoas queridas se aproximam e momentos simples se transformam em memórias luminosas. É hora de celebrar a própria luz.

Libra (nascidos entre 23 de setembro e 22 de outubro)

O olhar de Libra se volta para as coisas belas novamente, mas de um jeito mais profundo e genuíno.

Relações ganham mais afeto, projetos ganham mais cor e a vida parece dançar em um ritmo mais suave. Pequenas surpresas e encontros fortuitos trarão calor ao coração e paz à mente.

Sagitário (nascidos entre 22 de novembro e 21 de dezembro)

Sagitário vive um encantamento que mistura liberdade e conexão. Novas experiências despertam entusiasmo e um senso de aventura, mas também um prazer renovado pelo aqui e agora.

A vida deixa de ser apenas um destino distante e passa a ser um presente vibrante que vale a pena aproveitar.

Encantamento que aquece por dentro

Áries, Leão, Libra e Sagitário entram em um período em que o brilho nos olhos volta a ser parte do cotidiano.

É a fase em que o coração se renova, a alma se expande e o mundo parece, outra vez, cheio de promessas. É o retorno da magia simples de estar vivo.

 

