5 signos reencontram sua força depois de soltarem o que já não fazia sentido

Ao deixar para trás antigas dores, expectativas frustradas e vínculos desequilibrados, esses cinco signos passam a acessar uma nova vitalidade

Por Bruna Oliveira Publicado em 08/08/2025 às 13:46
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - Andrey Popov/iStock

Há momentos em que insistir pesa mais do que seguir em frente. E é justamente ao soltar o que já não faz sentido que alguns signos começam a reencontrar a própria força.

Agosto chega como um divisor de águas para quem decidiu abrir mão do que travava o coração, daquilo que parecia necessário, mas só drenava energia.

Essa força não vem do esforço, mas da leveza de quem parou de resistir.

Ao deixar para trás antigas dores, expectativas frustradas e vínculos desequilibrados, esses cinco signos passam a acessar uma nova vitalidade. 

É como se o universo estivesse apenas esperando que eles liberassem espaço para agir.

Veja quais são os signos que, ao soltarem o que não fazia mais sentido, reencontram sua força interior:

Touro (nascidos entre 20 de abril e 20 de maio)

Conhecido por sua firmeza, Touro aprendeu — com certo custo — que firmeza também pode significar saber a hora de soltar.

Ao abrir mão de relacionamentos ou situações que o deixavam estagnado, o signo volta a sentir prazer em ser quem é. O corpo relaxa, a alma agradece e o caminho se abre com mais fluidez.

Leão (nascidos entre 23 de julho e 22 de agosto)

Para Leão, a verdadeira força agora está em não precisar provar nada a ninguém. Ao soltar a necessidade de reconhecimento constante, o signo acessa uma autoconfiança mais sólida e silenciosa.

Isso o torna mais magnético e preparado para atrair o que realmente vibra na mesma frequência.

Libra (nascidos entre 23 de setembro e 22 de outubro)

Libra decidiu deixar para trás a obrigação de agradar a todos. E nesse movimento, reencontra o próprio centro.

Ao se priorizar, o signo volta a fazer escolhas mais honestas, o que traz mais paz e segurança. O equilíbrio agora vem de dentro, não da aceitação externa.

Capricórnio (nascidos entre 22 de dezembro e 19 de janeiro)

Após um ciclo exaustivo de autocobrança e controle, Capricórnio percebe que não precisa carregar o mundo nas costas.

Ao abrir mão do perfeccionismo e aceitar ajuda, o signo descobre novas formas de ser produtivo sem se esgotar. A força que renasce é mais sensata, mais leve e mais humana.

Peixes (nascidos entre 19 de fevereiro e 20 de março)

Peixes se liberta da ilusão de que o amor precisa doer. Ao soltar padrões afetivos que alimentavam expectativas irreais, o signo começa a enxergar relações mais saudáveis.

Essa cura emocional fortalece sua intuição, que volta a ser sua maior aliada.

Um novo ciclo começa leve

Ao abrir mão do que pesava, Touro, Leão, Libra, Capricórnio e Peixes não ficaram com menos — ficaram com mais de si mesmos.

A força que renasce agora é mais limpa, mais alinhada e pronta para construir um novo tempo, desta vez sem precisar carregar o que já não tem sentido.

