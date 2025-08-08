fechar
Cultura | Notícia

Horóscopo 08.08: O amor pode estar cheio de surpresas. Saiba o que fazer

O dia de hoje pode começar agitado, tenha paciência e cautela para lidar com alguns conflitos. No amor, surpresas positivas podem surgir

Por JC Publicado em 08/08/2025 às 0:00
Horóscopo de sexta-feira
Horóscopo de sexta-feira - Thiago Lucas/ Artes JC

Áries

Inicie o dia com cautela e realismo. Irritações matinais podem ocorrer, mas Paciência é a
chave! Após o almoço, você se sentirá mais seguro e fluirá melhor em seus contatos.
Esteja aberto a encontros e paixões intensas inesperadas. Fique na sintonia do amor!

Cor: LARANJA

Palpite: 03, 37, 57

 

Touro

Começar o dia pode ser um desafio hoje, mas lembre-se, suas escolhas e atitudes ditam o
rumo. Evite confrontos e mantenha a diplomacia para um ambiente favorável. À tarde,
boas notícias sobre finanças podem surgir. No amor, confie na firmeza do seu parceiro.

Cor: AMARELO

Palpite: 25, 52, 18

Gêmeos

Seja diplomático em suas conversas para evitar confusões. O barco pode balançar pela
manhã, mas à tarde toma rumo com planos decolando. Diversão amorosa é garantida.
Prepare-se para surpresas incríveis e paixão intensa.

Cor: LILÁS

Palpite: 49, 22, 41

Câncer

Desafios financeiros exigem sua atenção, mas não se preocupe, a tarde traz apoio familiar
e resolução de pendências. Mantenha seus planos em segredo para o sucesso, inclusive
no amor. Evite exposição excessiva e curta a proteção na união.

Cor: VIOLETA

Palpite: 05, 59, 22

Leão

Inicie o dia com leveza e tolerância para evitar conflitos. As manhãs podem ser instáveis
em todas as áreas da vida, mas a tarde promete harmonia e proteção nas relações. Seus
planos e contatos serão favorecidos.

Cor: CINZA

Palpite: 24, 17, 33

Virgem

Procure evitar mal-entendidos matinais. Sua energia aumentará após o almoço,
melhorando seu desempenho no trabalho e possivelmente abrindo caminhos para uma
promoção! No amor, prepare-se para um dia de altos e baixos.

Cor: MAGENTA

Palpite: 25, 10, 54

Libra

Hoje a Lua aconselha cautela nas ações, especialmente pela manhã. Durante o trabalho,
evite distrações. Tenha em mente que as tensões podem surgir nas amizades. Contudo,
no período da tarde, esperamos um céu favorável; a sua estrela brilhará, trazendo sorte,
novidades e paixões fervilhantes. Mantenha suas expectativas realistas para aproveitar ao
máximo!

Cor: VERMELHO

Palpite: 34, 10, 43

Escorpião

Inicie sua sexta-feira com diplomacia para evitar atritos, especialmente em casa. Seja
prudente ao tratar de negócios imobiliários e contratos pela manhã. À tarde, as coisas
fluem melhor, perfeito para resolver pendências. Cuidado com desencontros amorosos.
Mantenha a paz, evite conflitos e curta seu dia!

Cor: AZUL

Palpite: 45, 48, 12

Sagitário

Início de dia tenso, mas respire fundo e se controle, pois o clima melhorará à tarde!
Receba a energia positiva de Marte e Urano, com novidades animadoras no romance.
Para os solteiros, um novo amor pode estar a caminho.

Cor: GOIABA

Palpite: 01, 28, 55

Capricórnio

Sextou! Inicie o dia com cautela nas finanças, mas espere por melhorias. Oportunidades
podem surgir com pessoas próximas que apoiam suas ambições. Prepara-se para um
reencontro que agitará seu coração e intensificará a cumplicidade no romance.

Cor: PRATA

Palpite: 11, 02, 27

Aquário

O dia pode começar de maneira desafiadora para os aquarianos, então reserve paciência
e evite conflitos. Mas fique tranquilo, à tarde o céu clareia, trazendo risos e alegria na
companhia de pessoas queridas e até surpresas positivas no amor para os solteiros.
Mantenha a calma e aproveite!

Cor: PINK

Palpite: 51, 59, 04

Peixes

Inicie o dia com calma para evitar estresse, esteja resiliente aos imprevistos. Foque no
trabalho e saúde, mantendo sua privacidade. À medida que o dia avança, as coisas
melhoram. No amor, reforce a confiança e o diálogo, mas cuidado com atrações
proibidas! Mantenha a paz.

Cor: AZUL-CLARO

Palpite: 54, 18, 47

