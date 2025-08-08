Entre 15 e 18 de agosto, o destino escolhe 3 signos para mudar de vida
Período promete reviravoltas que podem transformar totalmente a rotina desses signos, abrindo caminhos para novas oportunidades e encerrando ciclos.
De vez em quando, a vida parece dar uma pausa para respirar e, de repente, acelerar como se quisesse colocar tudo no lugar de uma só vez.
Entre os dias 15 e 18 de agosto, três signos vão sentir essa virada de forma intensa, com acontecimentos que podem mudar não só o momento presente, mas também a trajetória dos próximos meses.
Serão dias de decisões importantes, revelações inesperadas e chances que não podem ser deixadas para depois.
Seja no campo pessoal, profissional ou emocional, essa fase exige coragem para abraçar o novo e desapego para deixar para trás o que já não faz sentido. Quem estiver aberto ao inesperado pode se surpreender com a força dessa transformação.
Touro
O período vai trazer uma decisão que estava sendo adiada há muito tempo por Touro. Pode envolver trabalho ou vida amorosa, mas o ponto em comum será a clareza que surge de repente.
Mudanças de endereço, novas propostas ou até a chance de romper com algo que já não faz sentido estarão na mesa.
- Número da sorte: 8.
Leão
A virada vem acompanhada de um reconhecimento importante, Leão. Pode ser um projeto que finalmente ganha destaque, um convite para algo que parecia distante ou um encontro marcante que muda perspectivas. É hora de acreditar mais no próprio valor e assumir novos papéis.
- Número da sorte: 11.
Sagitário
Uma notícia pode mudar os planos dos próximos meses de Sagitário, abrindo caminho para viagens, estudos ou parcerias inesperadas.
O sentimento será de libertação, como se portas fechadas há anos finalmente se abrissem. Este é o momento de se permitir sonhar mais alto.
- Número da sorte: 3.