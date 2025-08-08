Uma mensagem que parecia impossível vai chegar pra 2 signos
Notícia aguardada há tempos pode mudar rumos e abrir novas oportunidades para quem está pronto para ouvir e agir. Veja quais são os signos!
Clique aqui e escute a matéria
Agosto ainda guarda surpresas e, para dois signos em especial, uma revelação que parecia improvável finalmente vai bater à porta.
Uma ligação inesperada, um e-mail que muda tudo ou até mesmo um reencontro, a vida vai trazer respostas que pareciam distantes demais para serem reais.
O importante será estar com a mente aberta para receber o que chega, pois essa comunicação tem potencial para transformar caminhos e acelerar planos.
Escorpião
Escorpião: o que você julgava esquecido ou impossível de acontecer vai ressurgir de forma direta e intensa. Uma pessoa do seu passado pode entrar em contato trazendo novidades que mexem com sentimentos e decisões antigas.
Essa mensagem vem carregada de sinceridade e pode reabrir portas que você já dava por encerradas. O conselho é analisar com calma, mas sem medo de aceitar o que faz sentido para o seu momento.
- Número da sorte: 44.
Capricórnio
Uma notícia profissional que parecia travada finalmente vai chegar para Capricórnio. Pode ser uma aprovação, um convite ou a confirmação de um projeto que estava há meses sem resposta.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Esse recado tem tudo para trazer estabilidade e crescimento. O ideal é já se preparar para agir rápido, pois o tempo de colocar a mão na massa será curto.
- Número da sorte: 8.