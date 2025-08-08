fechar
Signo | Notícia

A Lua Cheia de agosto vai coroar 2 signos com um momento histórico

Dois signos viverão dias marcantes e cheios de significado durante a lua cheia de agosto, com reviravoltas que podem transformar completamente a vida.

Por Bianca Tavares Publicado em 08/08/2025 às 7:54
Imagem da Lua Cheia
Imagem da Lua Cheia - iStock

A lua cheia de agosto promete um espetáculo que vai muito além do céu iluminado. Para dois signos, esse será um período de virada, revelações e acontecimentos que podem mudar o rumo da história pessoal.

A energia dessa fase lunar intensifica emoções, desperta coragem e coloca situações importantes sob os holofotes.

Leão

Leão, esse é o seu momento de brilhar sem precisar se esforçar muito. A lua cheia traz reconhecimento por algo que você fez recentemente e que agora ganha destaque.

Pode ser uma conquista profissional, um relacionamento que avança ou um projeto que finalmente recebe aprovação. A sensação é de vitória legítima, como se coroasse uma longa caminhada. Aproveite para celebrar e se abrir para novos desafios.

  • Número da sorte: 18.

Aquário

Para Aquário, essa fase chega como um divisor de águas. Mudanças inesperadas podem redefinir sua rota, mas no melhor sentido possível.

É um período para se posicionar, mostrar seu valor e assumir um papel de protagonismo em algo que estava sendo construído nos bastidores. A energia da lua cheia também desperta conexões importantes, que podem abrir portas para novos horizontes.

  • Número da sorte: 27.

