A Lua Cheia de agosto vai coroar 2 signos com um momento histórico
Dois signos viverão dias marcantes e cheios de significado durante a lua cheia de agosto, com reviravoltas que podem transformar completamente a vida.
A lua cheia de agosto promete um espetáculo que vai muito além do céu iluminado. Para dois signos, esse será um período de virada, revelações e acontecimentos que podem mudar o rumo da história pessoal.
A energia dessa fase lunar intensifica emoções, desperta coragem e coloca situações importantes sob os holofotes.
Leão
Leão, esse é o seu momento de brilhar sem precisar se esforçar muito. A lua cheia traz reconhecimento por algo que você fez recentemente e que agora ganha destaque.
Pode ser uma conquista profissional, um relacionamento que avança ou um projeto que finalmente recebe aprovação. A sensação é de vitória legítima, como se coroasse uma longa caminhada. Aproveite para celebrar e se abrir para novos desafios.
- Número da sorte: 18.
Aquário
Para Aquário, essa fase chega como um divisor de águas. Mudanças inesperadas podem redefinir sua rota, mas no melhor sentido possível.
É um período para se posicionar, mostrar seu valor e assumir um papel de protagonismo em algo que estava sendo construído nos bastidores. A energia da lua cheia também desperta conexões importantes, que podem abrir portas para novos horizontes.
- Número da sorte: 27.