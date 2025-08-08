Agosto traz revelações amargas para 4 signos despreparados
Agosto chega trazendo verdades duras que podem abalar o emocional e obrigar 4 signos a tomar decisões difíceis e transformar suas vidas.
Clique aqui e escute a matéria
O mês de agosto chega carregado de verdades que podem pegar alguns signos de surpresa — e nem todas serão fáceis de engolir.
Com aspectos astrológicos que revelam segredos, expõem situações ocultas e obrigam a encarar a realidade de frente, o período será um verdadeiro teste de maturidade emocional. Quem não estiver preparado pode sentir o impacto com mais intensidade.
Revelados os signos mais sortudos de 2025
Câncer
Sensível e emotivo, Câncer pode se deparar com revelações ligadas a relações pessoais. Amizades ou parcerias que pareciam sólidas podem mostrar um lado inesperado. Será preciso filtrar sentimentos e decidir quem merece continuar ao seu lado.
Libra
O signo da balança pode descobrir que nem tudo é tão harmonioso quanto imaginava. Situações mal resolvidas no trabalho ou na vida amorosa podem vir à tona, exigindo decisões rápidas e objetivas — mesmo que isso quebre a paz momentânea.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Escorpião
Mestre em desvendar mistérios, Escorpião desta vez será surpreendido por uma verdade que não estava em seu radar. O desafio será lidar com a informação sem deixar que a raiva ou a impulsividade tomem conta.
Peixes
Idealista por natureza, Peixes pode se sentir traído por descobrir que algo ou alguém não era como parecia. Essa é a hora de manter os pés no chão e aprender a lidar com a realidade sem perder a essência sonhadora.
Agosto será um mês de cortes, mas também de libertação para esses quatro signos. As verdades podem doer agora, mas abrirão caminho para um futuro mais autêntico.