Fim do Mercúrio Retrógrado: como usar a virada a seu favor

Especialista do iQuilibrio explica como aproveitar o momento de virada para se comunicar melhor, resgatar projetos e fortalecer a autoestima

A tão falada fase de Mercúrio Retrógrado, conhecida por provocar ruídos na comunicação, atrasos e mal-entendidos, chega ao fim nesta segunda-feira, dia 11 de agosto. O retorno do planeta ao movimento direto, especialmente em Leão, abre espaço para uma onda de autoconfiança, clareza e energia criativa.



Segundo Deborah de Obá, astróloga e taróloga do iQuilibrio, essa transição marca o encerramento de um ciclo intenso de dúvidas e mal-entendidos.

“É hora de aproveitar a energia acumulada e canalizá-la para novos começos. A confiança renovada nos impulsiona a abraçar desafios com coragem e a expressar nossa verdade interior sem medo.”



Márcia Sensitiva fala sobre os piores e melhores dias de 2025

Transformação pessoal e comunicativa em destaque

Com o fim deste ciclo astrológico, Deborah destaca que surge uma fase de profunda transformação e clareza. “Sentimos um alívio palpável, como se uma névoa tivesse se dissipado, revelando um caminho mais claro à nossa frente.” As principais mudanças e oportunidades desta nova fase incluem:

Comunicação renovada:

“Agora, podemos nos concentrar em comunicar nossas ideias com entusiasmo e clareza, aproveitando a vitalidade do signo de Leão para nos destacarmos em nossas interações.”



Retomada de projetos criativos:

É o momento ideal para “revisitar conversas passadas ou projetos inacabados” e dar-lhes uma nova perspectiva.



Fortalecimento da autoestima:

A energia leonina oferece uma oportunidade única para trabalhar a autoimagem e autoconfiança, especialmente para quem se sente inseguro.



Relacionamentos mais profundos:

“Pode surgir a necessidade de conversar com amigos ou familiares sobre o que realmente importa para você, o que pode fortalecer ou, em alguns casos, redirecionar essas relações.”



Expressão autêntica:

“Com a confiança reforçada, nos sentimos mais à vontade para assumir riscos criativos e explorar territórios desconhecidos.”



Celebração da individualidade:

A influência de Leão convida a “celebrar nossas individualidades e a nos conectar de maneira genuína com os outros.”



Compartilhamento da felicidade:

“A energia leonina nos encoraja a buscar o que realmente nos faz felizes e a compartilhar essa felicidade com o mundo.”



Equilíbrio entre confiança e humildade

Deborah de Obá enfatiza a importância de manter um equilíbrio saudável durante esta transição.

“Neste período de renovação, é importante também manter um equilíbrio entre a autoconfiança e a humildade. Reconhecer nossos limites e estar aberto a aprender com os outros são aspectos essenciais para o crescimento pessoal e para estabelecer relações saudáveis e duradouras.”



Ela ainda pontua que este é um momento propício para reconhecer qualidades únicas pessoais. “Ao fazermos isso, fortalecemos nossa autoestima e nos tornamos mais capazes de enfrentar desafios com otimismo e determinação”, finaliza.