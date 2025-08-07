fechar
Fase difícil exige escolhas duras de 4 signos

Esses quatro signos encaram decisões desafiadoras que podem mudar rumos e abrir caminhos para um futuro mais alinhado aos seus sonhos.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 07/08/2025 às 20:01
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - iStock

Os astros estão mexendo intensamente nas energias, e quatro signos do zodíaco entram em um período em que não será possível adiar decisões importantes.

Essa fase chega carregada de desafios e pede uma postura firme, já que o que está em jogo vai muito além de simples escolhas: trata-se de definir rumos e cortar o que não contribui mais para o crescimento pessoal.

Veja a seguir quais são os signos que precisam definir seus rumos:

Escorpião

Sua intuição será sua bússola, mas será preciso ter frieza para agir. Se algo já mostra sinais de desgaste, não prolongue por apego. Decida com clareza e sem medo de desapontar.

Touro

Desapegar não é fácil para você, mas será essencial agora. Mudanças no trabalho ou na vida pessoal podem mexer com sua zona de conforto. Escolha o que traz crescimento a longo prazo, não apenas segurança momentânea.

Câncer

Emoções intensas podem turvar seu julgamento. Respire fundo, busque aconselhamento e só então tome a decisão final. A escolha pode ser dolorosa, mas trará paz no futuro.

Aquário

Sua mente está cheia de ideias, mas nem tudo pode seguir adiante. Corte projetos ou relações que não têm mais futuro para focar no que realmente faz sentido. Menos será mais nesta fase.

No fim, cada corte que esses signos fizerem agora será como podar uma árvore: no momento pode parecer perda, mas logo dará espaço para um crescimento mais forte e saudável.

Quais são os principais Orixás de cada signo do zodíaco?

