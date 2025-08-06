Portas se fecham para abrir novos caminhos a 3 signos
Três signos viverão encerramentos importantes nos próximos dias. Apesar do impacto inicial, novas oportunidades já estão a caminho.
Clique aqui e escute a matéria
Nem todo encerramento é sinal de perda — muitas vezes, é apenas a preparação para um recomeço.
Nos próximos dias, três signos do zodíaco passarão por mudanças que, à primeira vista, podem parecer difíceis, mas que, na verdade, estão alinhadas com um novo propósito.
Números de sorte para cada signo na loteria
Quando uma porta se fecha, outra se abre, trazendo oportunidades mais coerentes com o momento atual de cada um.
Câncer
Laços antigos ou situações emocionais que já não fazem sentido chegam ao fim. O desapego abrirá espaço para relacionamentos mais saudáveis.
Escorpião
O universo afasta pessoas e circunstâncias que limitavam seu crescimento. É hora de direcionar energia para objetivos mais ambiciosos.
Aquário
Projetos ou planos podem ser interrompidos, mas a pausa será necessária para que novas ideias surjam com mais clareza.
Aceitar o fim é o primeiro passo para receber o novo. O que chega agora será muito mais alinhado ao que o coração realmente deseja.