Portas se fecham para abrir novos caminhos a 3 signos

Três signos viverão encerramentos importantes nos próximos dias. Apesar do impacto inicial, novas oportunidades já estão a caminho.

Nem todo encerramento é sinal de perda — muitas vezes, é apenas a preparação para um recomeço.

Nos próximos dias, três signos do zodíaco passarão por mudanças que, à primeira vista, podem parecer difíceis, mas que, na verdade, estão alinhadas com um novo propósito.

Quando uma porta se fecha, outra se abre, trazendo oportunidades mais coerentes com o momento atual de cada um.

Câncer



Laços antigos ou situações emocionais que já não fazem sentido chegam ao fim. O desapego abrirá espaço para relacionamentos mais saudáveis.

Escorpião



O universo afasta pessoas e circunstâncias que limitavam seu crescimento. É hora de direcionar energia para objetivos mais ambiciosos.

Aquário



Projetos ou planos podem ser interrompidos, mas a pausa será necessária para que novas ideias surjam com mais clareza.

Aceitar o fim é o primeiro passo para receber o novo. O que chega agora será muito mais alinhado ao que o coração realmente deseja.