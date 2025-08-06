Hora de virar a página chega para 5 signos que deixam a tristeza para trás

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Cinco signos do zodíaco entram em um período de renovação, superando mágoas e abrindo espaço para dias mais leves e esperançosos.

O céu de agosto traz uma energia de renovação poderosa, impulsionando cinco signos a se libertarem de dores antigas.

Depois de um período de desânimo e desafios, eles finalmente encontram clareza, força e vontade de seguir em frente. É um momento de recomeço, onde o passado serve apenas como aprendizado.

Touro



Depois de meses de instabilidade emocional, Touro encontra estabilidade e paz interior. O foco agora está em nutrir novas alegrias.

Gêmeos



Gêmeos se desapega de histórias que já não fazem sentido. A leveza volta a fazer parte do dia a dia e novas conexões surgem.

Leão



Leão recupera o brilho e deixa para trás momentos de insegurança. A confiança retorna com força total.

Sagitário



A esperança renasce para Sagitário, que encontra novas oportunidades de crescimento e diversão.

Aquário



Aquário solta o peso que carregava e passa a olhar para o futuro com entusiasmo e curiosidade.

O capítulo da tristeza está chegando ao fim. É hora de escrever novas páginas repletas de cor, propósito e felicidade.

