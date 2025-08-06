Hora de virar a página chega para 5 signos que deixam a tristeza para trás
Cinco signos do zodíaco entram em um período de renovação, superando mágoas e abrindo espaço para dias mais leves e esperançosos.
O céu de agosto traz uma energia de renovação poderosa, impulsionando cinco signos a se libertarem de dores antigas.
Depois de um período de desânimo e desafios, eles finalmente encontram clareza, força e vontade de seguir em frente. É um momento de recomeço, onde o passado serve apenas como aprendizado.
Touro
Depois de meses de instabilidade emocional, Touro encontra estabilidade e paz interior. O foco agora está em nutrir novas alegrias.
Gêmeos
Gêmeos se desapega de histórias que já não fazem sentido. A leveza volta a fazer parte do dia a dia e novas conexões surgem.
Leão
Leão recupera o brilho e deixa para trás momentos de insegurança. A confiança retorna com força total.
Sagitário
A esperança renasce para Sagitário, que encontra novas oportunidades de crescimento e diversão.
Aquário
Aquário solta o peso que carregava e passa a olhar para o futuro com entusiasmo e curiosidade.
O capítulo da tristeza está chegando ao fim. É hora de escrever novas páginas repletas de cor, propósito e felicidade.