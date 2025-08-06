fechar
Signo |

Hora de virar a página chega para 5 signos que deixam a tristeza para trás

Cinco signos do zodíaco entram em um período de renovação, superando mágoas e abrindo espaço para dias mais leves e esperançosos.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 06/08/2025 às 21:28
Signos do zodíaco e astrologia com constelações, conceitos, previsões, horóscopos, crenças
Signos do zodíaco e astrologia com constelações, conceitos, previsões, horóscopos, crenças - Istock

Clique aqui e escute a matéria

O céu de agosto traz uma energia de renovação poderosa, impulsionando cinco signos a se libertarem de dores antigas.

Depois de um período de desânimo e desafios, eles finalmente encontram clareza, força e vontade de seguir em frente. É um momento de recomeço, onde o passado serve apenas como aprendizado.

Márcia Sensitiva fala sobre os piores e melhores dias de 2025

Touro

Depois de meses de instabilidade emocional, Touro encontra estabilidade e paz interior. O foco agora está em nutrir novas alegrias.

Gêmeos

Gêmeos se desapega de histórias que já não fazem sentido. A leveza volta a fazer parte do dia a dia e novas conexões surgem.

Leão

Leão recupera o brilho e deixa para trás momentos de insegurança. A confiança retorna com força total.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Sagitário

A esperança renasce para Sagitário, que encontra novas oportunidades de crescimento e diversão.

Aquário

Aquário solta o peso que carregava e passa a olhar para o futuro com entusiasmo e curiosidade.

O capítulo da tristeza está chegando ao fim. É hora de escrever novas páginas repletas de cor, propósito e felicidade.

Previsões do mês de agosto para todos os signos

Leia também

Fortes emoções: 3 signos vão se surpreender com uma declaração inesperada
SIGNOS

Fortes emoções: 3 signos vão se surpreender com uma declaração inesperada
A energia da lua crescente vai catapultar esses 2 signos direto pro topo
Signos

A energia da lua crescente vai catapultar esses 2 signos direto pro topo

Compartilhe

Tags