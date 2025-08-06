fechar
Um novo amor surge no caminho de 4 signos solteiros

O mês traz encontros inesperados e conexões intensas para quatro signos, abrindo espaço para romances promissores e cheios de química.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 06/08/2025 às 21:52
Imagem para representar o conceito de signos e amor

O céu de agosto prepara surpresas emocionantes para quatro signos que estavam há algum tempo sem viver uma grande paixão.

Seja por meio de encontros casuais, amizades que evoluem ou conexões inesperadas, o universo abre espaço para que o amor floresça de forma natural e intensa.

Previsões do mês de agosto para todos os signos

Gêmeos

A sociabilidade e o bom humor de Gêmeos chamam atenção, e um novo interesse pode surgir justamente em um momento descontraído.

Leão

O magnetismo leonino está em alta. Um romance com forte atração física e emocional promete agitar o coração.

Sagitário

O espírito aventureiro de Sagitário encontra alguém que compartilha da mesma sede por novidades e liberdade.

Aquário

Uma conexão intelectual intensa faz Aquário repensar sua vida amorosa e abrir espaço para algo mais profundo.

O amor está no ar — e quem souber recebê-lo de braços abertos poderá iniciar uma história marcante e transformadora.

SIGNOS QUE TERÃO SORTE NO AMOR

