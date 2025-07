2 signos que estão passando por decepção amorosa vão encontrar a cura em breve

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O coração de 2 signos do Zodíaco está machucado, mas os astros prometem um recomeço cheio de leveza, aprendizado e amor-próprio nos próximos dias.

Clique aqui e escute a matéria

Todo mundo, em algum momento, já sentiu o peso de uma decepção amorosa. Mas para dois signos do Zodíaco, o universo tem uma mensagem clara: o pior já passou, e a cura está mais próxima do que parece.

As feridas emocionais começam a cicatrizar, a clareza sobre o que realmente importa se intensifica e uma nova energia começa a tomar conta da vida amorosa.

Se você faz parte de um desses signos, prepare-se para uma virada emocional importante:

Dois signos que estão passando por decepção amorosa vão encontrar a cura em breve

Câncer



Sensível por natureza, Câncer mergulha fundo nos sentimentos — e quando se decepciona, sente tudo intensamente. Mas os astros anunciam um alívio para os corações cancerianos.

A partir dos próximos dias, a Lua e Vênus movimentam aspectos que favorecem o autocuidado, a valorização pessoal e até um reencontro com alguém que trará paz, não confusão. O amor-próprio floresce, e com ele, a vontade de recomeçar com mais leveza.

Peixes



Peixes tem o dom de idealizar as pessoas e viver o amor como um sonho. Quando a realidade bate, o tombo pode ser doloroso.

Mas há boas notícias: o céu abre espaço para um despertar emocional. A intuição pisciana estará mais afiada, e as decepções recentes darão lugar a aprendizados profundos. Um novo ciclo afetivo pode surgir de forma inesperada — mas, desta vez, com mais consciência e reciprocidade.

Câncer e Peixes estão prestes a experimentar um verdadeiro alívio emocional. O que antes parecia dor sem fim, agora se transforma em força interior e maturidade afetiva.

E a melhor parte? O universo está preparando encontros, experiências e momentos que vão lembrar a esses dois signos que o amor não termina com uma decepção — ele apenas muda de forma, e às vezes, volta ainda mais bonito.

Previsões do mês de julho para todos os signos