A sorte caminhará lado a lado de 4 signos a partir de 31/07

Com o fim de julho trazendo boas vibrações cósmicas, 4 signos começam agosto com o pé direito, favorecidos pela sorte em várias áreas

O universo está prestes a sorrir para alguns privilegiados do Zodíaco!

A partir de 31 de julho, um novo fluxo energético começa a circular, impulsionado por trânsitos astrais positivos que favorecem conquistas, reviravoltas inesperadas e aquele famoso “golpe de sorte”.

Seja em relações, carreira ou até em pequenos gestos do dia a dia, esses quatro signos sentirão que o destino está jogando a favor.

Confira se o seu está entre os sortudos da vez:

Leão



Com o Sol brilhando intensamente em seu signo, Leão ganha destaque absoluto a partir do dia 31. A sorte chega em forma de reconhecimento, convites inesperados e decisões que abrem portas.

É o momento perfeito para apostar em si mesmo e deixar que o brilho natural guie novos caminhos. Uma surpresa positiva pode vir até de onde menos se espera.

Sagitário



Sagitário recebe uma dose extra de sorte em áreas ligadas a viagens, expansão pessoal e novas experiências.

O fim de julho e o início de agosto serão marcados por encontros significativos, ideias inspiradoras e boas notícias. Se você é do time sagitariano, confie na sua intuição: ela será a bússola para as oportunidades que o universo está oferecendo.

Touro



Touro entra em uma fase de colheita a partir de 31/07. O que foi plantado nos últimos meses começa a dar frutos — e a sorte chega como um empurrão extra para o sucesso.

Assuntos financeiros, segurança emocional e até relações familiares se harmonizam. É hora de dizer “sim” para as mudanças e aproveitar as chances que surgem com leveza e estabilidade.

Aquário



O fim de julho traz uma virada otimista para Aquário. Ideias criativas, conexões inspiradoras e decisões rápidas serão recompensadas com resultados além do esperado.

O momento é ideal para fazer apostas ousadas — especialmente em projetos pessoais ou parcerias inusitadas. A sorte caminha com quem pensa fora da caixa, e Aquário sabe fazer isso como ninguém.

Para Leão, Sagitário, Touro e Aquário, os últimos dias de julho e o início de agosto serão marcados por uma maré de sorte e boas oportunidades.

O céu está abrindo espaço para transformações leves e favoráveis. Quando a sorte bate à porta, tudo o que você precisa fazer é abrir — e confiar no que vem depois.

