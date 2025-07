Como vai ser agosto para Touro? O que o mês reserva para você

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Para quem é de Touro (21 de abril e 20 de maio), agosto pede mais reflexão. Até o dia 11, com Mercúrio retrógrado, espere que questões familiares do passado voltem à tona.

Talvez você lide com discussões discretas ou emoções guardadas que podem desorganizar sua rotina. Apesar dos pequenos aborrecimentos, é um período para reavaliar escolhas sobre sua casa, retomar conversas importantes com a família e refletir sobre como construir mais bem-estar.

A partir do dia 12, com Mercúrio direto novamente, as coisas tendem a fluir com mais facilidade. As conversas se tornam mais claras e você sentirá mais disposição para organizar o que parecia confuso.

Enquanto isso, Vênus, seu planeta regente, incentiva boas conversas, pequenas viagens e interações leves com pessoas próximas. É um ótimo momento para se expressar com mais delicadeza, especialmente após o dia 12.

Atividades como escrever, ensinar ou simplesmente compartilhar pensamentos com quem você confia ganharão força. Se surgir a vontade de viajar um pouco ou quebrar a rotina, aproveite! Essas experiências podem trazer mais satisfação do que você imagina.

O conselho para taurinos em agosto é cuidar das suas emoções, seu lar e seus laços familiares. Abra-se gradualmente para o que está ao seu redor!

Dias 1, 2, 10, 11, 18 e 19 serão excelentes para boas conversas e para sair da rotina.

