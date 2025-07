Como vai ser o mês de agosto para Gêmeos? Veja previsões para o signo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Mercúrio retrógrado vai mexer com o seu signo até o dia 11 do mês. Confira todas as previsões e o que esperar dos astros para gêmeos em agosto

As pessoas de Gêmeos devem ficar atentas porque agosto começa com aqueles desafios típicos de Mercúrio retrógrado e segue assim até o dia 11.

Espere por possíveis imprevistos em viagens e deslocamentos, e até algumas confusões no dia a dia. Redobre a atenção em conversas importantes e em compromissos que exigem organização e clareza.

A partir do dia 12, com Mercúrio retomando o movimento direto, tudo tende a ganhar mais ritmo. Sua mente ficará mais leve, a comunicação fluirá melhor e você poderá retomar planos criativos com maior confiança.

Vênus continua a favorecer seus talentos, podendo até mesmo abrir caminho para ganhos extras.

Além disso, há uma valorização do que você já possui, incluindo seu próprio valor. É um bom momento para organizar suas finanças ou investir em pequenos prazeres diários.

A partir do dia 6, Marte traz um bom impulso criativo. Você pode sentir um desejo maior de se divertir, criar ou se expressar.

Essa energia se intensifica após o dia 11, com Mercúrio direto. Aproveite para tirar ideias do papel, fazer algo prazeroso ou explorar novos caminhos com leveza e ousadia.