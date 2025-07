Fase de luz: 3 signos vão experimentar uma onda de paz e conquistas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Alguns momentos parecem especialmente desenhados para restaurar a fé, renovar as energias e abrir caminhos mais leves.

E é exatamente isso que o céu anuncia para três signos do zodíaco nesta fase: uma verdadeira onda de paz e conquistas se aproxima, trazendo mais estabilidade e clareza.

Esses signos serão beneficiados com uma combinação de aspectos astrológicos que favorecem a introspecção, o equilíbrio emocional e o alcance de metas pessoais. É hora de confiar na intuição, manter o foco no que importa e acolher a leveza que chega.

Touro (20/4 a 20/5)

Após meses de altos e baixos, Touro começa agosto com uma energia mais estável. A conexão com o próprio ritmo será essencial para se sentir em paz e tomar boas decisões. Esse é um ótimo momento para consolidar relações, organizar a vida financeira e cuidar do bem-estar. Pequenas conquistas virão como consequência da paciência e do foco.

Câncer (21/6 a 22/7)

Câncer entra em uma fase de mais serenidade interior. As emoções, que muitas vezes pareciam turbulentas, agora encontram um espaço de calma. Isso favorece os relacionamentos, o diálogo com a família e também o autocuidado. A sensação de que as coisas estão fluindo naturalmente vai permitir que o signo siga com mais confiança.

Capricórnio (22/12 a 19/1)

Com metas mais claras e um senso de responsabilidade renovado, Capricórnio começa a colher frutos importantes. A sensação de realização estará presente tanto na vida profissional quanto nas relações pessoais. Esse é um excelente período para traçar novas rotas e se abrir para experiências que tragam crescimento sem desgaste.

Confie no fluxo

Essa fase de luz pode ser o ponto de virada que você precisava. Seja você um dos signos diretamente beneficiados ou não, é sempre possível aproveitar a energia do momento para desacelerar, refletir e seguir em frente com mais consciência e propósito.

