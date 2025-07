Horóscopo 26.07: Imprevistos podem acontecer. Esteja preparado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Áries

Hoje tem e quem traz é de Vênus, que troca likes com a Lua e promete grandes alegrias, especialmente nos assuntos do coração. Seu charme e seducência vão ficar poderosíssimos, no ponto certo para fisgar um peixão na pista. Tensões em seus contatos e risco de bagacinhas podem mexer com os seus ânimos e interferir até em seu bem-estar. Com o mozão, talvez tenha que aparar algumas arestas.

Cor: VIOLETA Palpite: 22, 40, 59



Touro

Se depender de Vênus, você vai sabadar de braços dados com a sorte e pode faturar dobrado logo nas primeiras horas da manhã. Seu planeta regente forma aspecto superpositivo com a Lua e promete um período perfeito sem defeitos para tirar a barriga da miséria. Mas não é só em matéria de dinheiro que o dia tá bem servido e ótimas energias também devem embalar sua vida familiar e amorosa. O relacionamento com os parentes e o xodó estará blindado

Cor: PRETO Palpite: 50, 04, 22



Gêmeos

Seus encantos vão ficar cristalinos e cuidados com a beleza só vão reforçar os seus pontos fortes, sinal de que você vai atrair todos os olhares onde quer que esteja. De quebra, sua simpatia e seu papo esperto devem contribuir ainda mais para o seu sucesso, seja no trabalho, seja na vida pessoal ou amorosa. Só que o clima vai virar à noite e contratempos, mal-entendidos e bagacinhas podem zerar a sua paciência.

Cor: VERDE-ESMERALDA Palpite: 15, 32, 14



Câncer

Hoje é seu dia para brilhar! Comece o dia descansado e prepare-se para a luta! Manhã favorece negócios. Mas atenção, não revele seus planos. No amor, sua timidez pode falar alto, mas pela tarde, seu jeito comunicativo e receptivo tomará conta. Aproveite para encantar quem deseja, mas aja rápido, pois imprevistos podem ocorrer à noite.

Cor: ROSA Palpite: 25, 43, 52



Leão

Hoje, o centro das atenções é todo seu! Seu carisma e talento vão brilhar e as chances de lucrar são altas. Amizades e contatinhos devem surgir com facilidade! Mas, cuidado com aborrecimentos e gastos imprevistos à tarde. Mantenha o ciúme sob controle para evitar problemas no amor.

Cor: AZUL Palpite: 47, 52, 07



Virgem

É sábado, e a palavra é auto-cuidado! Evite stress e sobrecarga, aguarde boas notícias profissionais e deixe sua criatividade brilhar. Seja discreto sobre suas ambições. Apesar de altos e baixos no amor, acredite em si mesmo!

Cor: VERMELHO Palpite: 03, 55, 01



Libra

O dia começa cheio de boas surpresas e energia positiva - ótimo para mudanças de visual! É provável que atravessemos algumas dificuldades à noite, mas lembre-se de ser paciente. Não deixe a incerteza tomar conta, nem na relação com os queridos ou no amor. Talvez seja necessário se soltar um pouco mais.

Cor: AZUL-CLARO Palpite: 59, 14, 04



Escorpião

Com a Lua sorrindo para Vênus, o caminho para a prosperidade está aberto. Crie idéias inovadoras para aumentar sua renda, especialmente em produtos voltados para o público feminino. Desfrute de saídas com amigos, mas esteja preparado para o inesperado, até mesmo no romance.

Cor: CEREJA Palpite: 16, 52, 10



Sagitário

Seu sábado promete, minha consagrada! Aproveite as primeiras horas da manhã para curtir novos passeios, e quem sabe em ótima companhia?! Parcerias e mudanças positivas no trabalho no ar! No amor, prepare-se para surpresas boas em busca do crush perfeito.

Cor: LILÁS Palpite: 34, 38, 16



Capricórnio

Sua vitalidade está nas alturas hoje! Use esta disposição para ser produtivo no trabalho e se cuidar. Reencontros e possíveis mudanças trazem alegria ao seu dia. À noite, lembre-se de ser tolerante e evitar conflitos.

Cor: BRANCO Palpite: 27, 36, 29



Aquário

Vênus no paraíso traz um dia perfeito para socializar e se divertir! Espere alegrias e surpresas em encontros com amigos e potenciais romances. As emoções podem ficar intensas, mas cuidado para não confundir atração com paixão. Esteja atento no início da noite para evitar conflitos.

Cor: PRATA Palpite: 02, 20, 36



Peixes

Com seus talentos e habilidades tinindo, você pode dar um show no trabalho e ganhar elogios da chefia. Hoje também deve se entrosar superbem com os parentes e ajudará no que puder em casa, isso sem falar que estará mais inspirada para decorar e embelezar seu cantinho. Só que o clima muda bastante a partir do final da tarde e embora possa dar mais atenção ao love, convém ligar o radar.

Cor: AMARELO Palpite: 10, 46, 18