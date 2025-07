Agosto começa com grandes surpresas para esses 3 signos do zodíaco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com a chegada de agosto, os astros movimentam energias que indicam transformações importantes para alguns signos do zodíaco. O momento promete ser de reviravoltas, surpresas e respostas que estavam sendo aguardadas há tempos.

Para três signos em especial, o mês começa com uma onda de revelações e mudanças positivas, que podem afetar áreas como o amor, o trabalho e o bem-estar pessoal.

Ficar atento aos sinais do universo pode ser essencial para aproveitar o melhor desse período.

Leão (23/07 a 22/08): Reconhecimento e conquistas

Com o Sol brilhando em seu signo, Leão inicia agosto com a energia renovada e grandes chances de alcançar o que vem desejando. As oportunidades no campo profissional surgem com mais força, e o reconhecimento pelo esforço feito nos últimos meses finalmente chega. É hora de confiar no próprio potencial e seguir adiante com coragem.

Escorpião (23/10 a 21/11): Verdades reveladas e caminhos abertos

Para Escorpião, este início de mês traz revelações que mudam o rumo de certas situações. Verdades ocultas vêm à tona, o que pode causar algum desconforto no início, mas que será libertador. Com os caminhos mais claros, decisões importantes serão tomadas com segurança e sabedoria.

Peixes (19/02 a 20/03): Inspiração e novos começos

A energia de agosto toca diretamente o emocional de Peixes, trazendo uma sensibilidade elevada e muita intuição. Este é o momento de apostar em novos projetos e recomeços, tanto na vida pessoal quanto na profissional. O universo favorece movimentos ousados, guiados pelo coração.

Esteja aberto para o novo

Independentemente do signo, o mês de agosto convida todos a refletirem sobre o que está pronto para mudar. Aproveitar as surpresas do zodíaco pode ser o passo que faltava para uma virada significativa em várias áreas da vida.

