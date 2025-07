Horóscopo do tarô: os signos que terão encontros decisivos no início do mês

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A virada do mês vem carregada de encontros que podem mudar rotas. Segundo a leitura do tarô, três signos do zodíaco terão interações especialmente decisivas nos primeiros dias de agosto — e não se trata de coincidência. Esses momentos, previstos nas cartas, podem surgir como reencontros, conexões inesperadas ou apresentações que carregam um simbolismo forte.

Em todos os casos, há algo a ser reconhecido ou reativado. O tarô mostra que esses encontros podem provocar mudanças significativas: do início de uma nova fase afetiva à reabertura de caminhos profissionais, passando por decisões que pareciam adiadas indefinidamente. Não importa o contexto — o importante é perceber que, para esses signos, o universo estará agindo através de pessoas.

As cartas não falam apenas de romance, mas também de encontros que desafiam, despertam ou curam. A recomendação é estar presente, escutar com atenção e não minimizar o impacto de certas trocas. A seguir, veja quais signos estão sob essa energia de conexão profunda — e por qual motivo cada um será tocado.

Leão

Regido pela carta dos Amantes, Leão entra em agosto com a energia de decisões relacionais importantes. O tarô aponta que encontros carregados de emoção — sejam novos ou antigos — trarão dilemas, desejos e revelações.

O signo será desafiado a sair da superfície e mergulhar em vínculos que pedem definição. A presença do outro pode ser um espelho, um catalisador ou um convite à mudança. O que parecer apenas um acaso pode, na verdade, abrir uma nova etapa na vida afetiva ou reorientar prioridades. Leão precisará escolher com o coração, mas sem esquecer da lucidez.

Virgem

A carta do Hierofante ilumina o caminho virginiano com um tipo específico de encontro: aquele que transmite sabedoria. Pode ser uma conversa transformadora com alguém mais experiente, uma reconexão com alguém que foi referência ou até o início de uma parceria profissional de muito valor.

Virgem estará mais sensível ao conteúdo profundo das trocas, e deve prestar atenção ao que ressoa como verdade. Encontros marcados por honestidade e propósito serão os mais potentes. É hora de escutar, absorver e aprender com quem surge no caminho.

Aquário

Com a carta da Roda da Fortuna, Aquário entra num momento em que o inesperado ganha protagonismo. Os primeiros dias de agosto trarão encontros que viram páginas, seja por revelarem novas oportunidades, seja por mexerem em estruturas emocionais antigas. Pode ser um ex que reaparece, alguém novo que chega com força ou uma conversa que muda o rumo de algo estagnado.

A Roda sinaliza que nada é estático: aquilo que parecer comum pode ter um impacto profundo nas semanas seguintes. Aquário deve observar os sinais e entender que o destino estará agindo através das pessoas.

