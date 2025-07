Cartas do tarô mostram quais signos precisam de mais coragem para virar a página em agosto

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

As cartas revelam quais signos devem enfrentar o medo da mudança e abrir espaço para novos capítulos no amor, na carreira ou na vida pessoal

Agosto chega com a energia de novos começos, mas para muitos, isso significa encarar de frente o que foi deixado para trás. Segundo a leitura das cartas de tarô, três signos do zodíaco terão um desafio claro nos próximos dias: encontrar coragem para virar a página.

Esse movimento não é apenas simbólico — envolve decisões concretas, encerramentos necessários e uma dose de autoconfiança para seguir em direção ao que realmente desejam. Muitas vezes, insistimos em manter ciclos abertos por medo do desconhecido, da solidão ou da sensação de fracasso.

No entanto, as cartas alertam: continuar preso ao que já não faz sentido pode custar mais caro do que enfrentar o incerto. O momento é de escuta interna e disposição para mudar. Para esses três signos, agosto será um teste de coragem emocional, que pode abrir espaço para conquistas importantes em áreas como relacionamentos, trabalho e até finanças. Veja abaixo quais signos são chamados ao movimento — e por quê.

Escorpião

A carta da Torre surge para os escorpianos com um chamado claro: romper estruturas que já não sustentam mais a sua verdade. Pode ser um emprego que drena suas forças, uma relação que deixou de ser recíproca ou até padrões internos que precisam ser quebrados.

Escorpião tende a se apegar ao que conhece — mesmo que doa — por receio de perder o controle. Mas agosto chega para mostrar que algumas perdas são libertações disfarçadas. Virar a página, neste momento, é a única maneira de encontrar uma nova versão de si.

Libra

A carta do Dois de Espadas revela que librianos estão diante de uma escolha importante, mas relutam em agir por medo de desagradar alguém ou provocar rupturas. A indecisão, porém, tem um custo emocional alto: esgota a mente e bloqueia o fluxo natural da vida.

Agosto pedirá clareza e atitude. A coragem aqui está em dizer não, impor limites e parar de adiar conversas difíceis. Quando Libra toma uma decisão com o coração alinhado, abre espaço para conexões mais verdadeiras e caminhos mais leves.

Peixes

A carta da Lua indica que piscianos podem estar presos em ilusões ou expectativas irreais, especialmente no campo afetivo. A coragem, neste caso, vem da lucidez: enxergar o que é real e o que foi criado apenas no desejo. Pode doer perceber que certas promessas não se concretizarão ou que alguns laços não são como pareciam.

Mas é justamente essa lucidez que liberta. Agosto será uma oportunidade de olhar com mais clareza para seus vínculos e para si mesmo. Ao fazer isso, Peixes começa a construir algo mais sólido — de dentro para fora.

