Botafogo x Corinthians tem transmissão grátis? Confira onde assistir e horário

Neste sábado, às 18h30 (horário de Brasília), o Botafogo recebe o Corinthians no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 17ª rodada do Brasileirão Série A. O duelo será transmitido com exclusividade pelo serviço de streaming Amazon Prime Video.



O Botafogo, quinto colocado com 25 pontos, chega descansado após folgar na semana e aposta em sua força ofensiva para seguir na briga pelas primeiras posições. Do outro lado, o Corinthians, com 20 pontos e instabilidade recente, busca reencontrar o caminho das vitórias.



Ficha da partida e onde assistir ao vivo



Data e horário: sábado, 26 de julho de 2025, às 18h30 (Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

Transmissão: Amazon Prime Video – plataforma exclusiva para este jogo



Como chegam as equipes



O Glorioso aproveita a pausa na agenda para treinar e consolidar a equipe, com destaque para o volante Danilo, que pode fazer sua estreia, enquanto o Corinthians tenta recuperar sequência após empatar com o líder Cruzeiro na última rodada.

A disputa promete ser intensa: Botafogo busca se aproximar do G4, enquanto o Timão tenta ganhar fôlego para subir na tabela. O Corinthians está em 11º com 20 pontos.

Transmissão ao vivo

O Amazon Prime Video é o único canal onde será possível acompanhar o jogo ao vivo — nem TV Globo, nem SporTV, nem Premiere exibem este duelo nesta rodada, conforme acordos de direitos da Liga Forte União (LFU) com plataformas de streaming pagas.



Com isso, o torcedor que quiser assistir o confronto entre os alvinegros precisa ter assinatura ativa da plataforma. O acesso mensal custa cerca de R$ 19,90, com a opção anual de R$ 166,80 (média de R$ 13,90 por mês)