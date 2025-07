Esses signos terão uma chance única de recomeçar com leveza e coragem

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Renovação emocional, coragem para mudar e sensação de alívio tomam conta de alguns signos que iniciam novo ciclo com mais clareza e esperança.

Clique aqui e escute a matéria

Alguns signos do zodíaco estão prestes a vivenciar uma verdadeira virada emocional. Após semanas de tensão e dúvidas, a energia astral favorece o recomeço, trazendo coragem e um senso de leveza que há tempos não era sentido.

Esse momento é ideal para quem deseja deixar o passado para trás, seguir novos caminhos e se abrir para oportunidades que antes pareciam distantes.

A influência dos astros promete desbloquear emoções e trazer inspiração para novos começos.

Signos que recomeçam com mais força

Três signos em especial sentirão esse movimento com mais intensidade. Eles terão a chance de fazer as pazes com decisões difíceis e abraçar mudanças que estavam sendo adiadas. A coragem será alimentada por uma força quase invisível, mas extremamente presente.

Áries (21/3 a 20/4) : o impulso natural de Áries ganha força com a energia renovadora da semana. É hora de agir com mais consciência e menos impulsividade, iniciando um novo ciclo pessoal e profissional.

: o impulso natural de Áries ganha força com a energia renovadora da semana. É hora de agir com mais consciência e menos impulsividade, iniciando um novo ciclo pessoal e profissional. Libra (23/9 a 22/10) : o equilíbrio tão buscado pelos librianos finalmente começa a ser alcançado. Um novo olhar sobre o passado permite tomar decisões mais firmes, especialmente no campo emocional.

: o equilíbrio tão buscado pelos librianos finalmente começa a ser alcançado. Um novo olhar sobre o passado permite tomar decisões mais firmes, especialmente no campo emocional. Peixes (20/2 a 20/3): sensível e intuitivo, o pisciano vai perceber que chegou a hora de soltar o que não faz mais sentido. A leveza chega como um sopro de esperança, trazendo clareza e coragem.

Hora de acolher o novo

Essa fase é marcada pela necessidade de abandonar antigos padrões e acolher o que vem pela frente com o coração aberto. Mesmo que as mudanças não sejam imediatas, o movimento interno já começou e não há mais espaço para retrocessos.

Confie nos sinais, ouça sua intuição e abrace o recomeço com fé. Essa nova jornada tem tudo para ser mais leve, autêntica e alinhada com os seus verdadeiros desejos.

Revelados os signos mais sortudos de 2025