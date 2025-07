A fase ruim vai embora e deixa espaço pra vitória desses 4 signos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Para alguns signos do zodíaco, os últimos tempos foram marcados por incertezas, estresse e obstáculos que pareciam não ter fim.

Mas a boa notícia é que essa fase ruim está com os dias contados. O universo começa a limpar o caminho e trazer uma energia nova, mais leve, mais clara e cheia de oportunidades.

Quatro signos, em especial, vão sentir com mais intensidade essa virada: situações que antes pareciam travadas finalmente começam a fluir, a sorte dá as caras novamente e a vida volta a sorrir. A sensação será de alívio, recomeço e vitória, como se um grande peso tivesse sido retirado dos ombros.

Veja abaixo quem são os signos que vão sair da tempestade direto para um novo ciclo de crescimento, prosperidade e conquistas.

Câncer

Depois de enfrentar turbulências emocionais e sentir o peso das próprias expectativas, Câncer finalmente entra em uma fase de calmaria e resolução. A fase difícil começa a se dissolver, especialmente nas relações familiares e afetivas, onde tudo parecia mais sensível nos últimos tempos.

Julho será um mês em que os cancerianos vão sentir o coração mais leve. Questões antigas podem ser resolvidas, reconciliações são favorecidas e novas oportunidades de trabalho ou projetos pessoais podem trazer aquele gás que faltava. É hora de confiar na própria intuição e seguir em frente com mais equilíbrio e coragem.

A vitória de Câncer não será barulhenta, ela virá com paz, estabilidade e a certeza de que tudo tem seu tempo certo para acontecer.

Virgem

Virgem passou por uma fase puxada, cheia de desafios práticos, cobranças e até conflitos internos. Mas a boa notícia é que o pior já ficou para trás. A partir de julho, os virginianos entram em um ciclo de soluções, clareza e progresso, especialmente no trabalho e na vida financeira.

A vitória virá em forma de resultados concretos. Projetos que estavam empacados vão andar, pendências começam a se resolver e até a vida pessoal tende a entrar nos trilhos. Virgem vai sentir que, enfim, seus esforços estão sendo reconhecidos.

O segredo está em continuar com o foco de sempre, mas com menos cobrança e mais leveza. O universo vai mostrar que nem tudo precisa ser difícil para dar certo.

Escorpião

Escorpião enfrentou momentos intensos nos últimos meses, tanto no emocional quanto no profissional. Mas agora, tudo muda. A fase de conflitos, incertezas e emoções à flor da pele dá lugar a um período mais maduro, estável e cheio de conquistas.

Julho marca uma virada significativa na vida dos escorpianos. Questões mal resolvidas podem ser finalmente encerradas, permitindo que o signo renasça com mais força e clareza. Novas oportunidades vão surgir no trabalho e até no amor, mas dessa vez com um tom mais leve, sincero e promissor.

Capricórnio



Poucos signos sabem lidar com dificuldades como Capricórnio, mas até os mais fortes cansam. E depois de um período exaustivo, o universo finalmente entrega aquilo que os capricornianos mais desejam: estabilidade e reconhecimento.

A fase ruim, marcada por pressões, atrasos e desgaste emocional, começa a se dissolver, e julho se apresenta como um mês de avanço real. Oportunidades de crescimento profissional aparecem, os resultados começam a chegar e até a vida pessoal ganha um novo ritmo.

Capricórnio vai sentir que todo o esforço valeu a pena. A vitória vem em forma de progresso, estrutura e a tranquilidade de saber que está no caminho certo.

