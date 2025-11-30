Estreias de doramas em dezembro no Viki

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com a virada do ano se aproximando, o Viki entra em dezembro com um catálogo cheio de novidades para quem quer aproveitar as festas com séries frescas, envolventes e perfeitas para maratonar.

A plataforma, conhecida mundialmente pelos conteúdos asiáticos, abre o mês com romances aconchegantes, histórias intensas e narrativas que brincam com fantasia, vingança, amadurecimento e mistério.

A nova leva de títulos inclui produções muito comentadas da Coreia do Sul, China, Tailândia e Japão.

Entre estreias aguardadas, descobertas que prometem surpreender e o retorno de favoritas do público, o Viki oferece uma temporada ideal para quem deseja relaxar, entrar no clima das férias e explorar novos universos.

Estreias de doramas em dezembro

Até quando solteiro? (China) – 1 de dezembro

A história segue um homem excêntrico que evita o casamento a qualquer custo. Suas manias e sua visão peculiar sobre relacionamentos rendem momentos divertidos enquanto ele tenta se equilibrar entre expectativas alheias e a própria rotina. Tudo muda quando ele encontra a mulher que parece romper todas as suas crenças. No fim, surge a dúvida inevitável: será mesmo que existe “homem que não quer casar”?

Amizade Lixo (Tailândia) – 5 de dezembro

O enredo parte de uma amizade que, à primeira vista, parecia sólida. Aos poucos, o elo entre duas jovens se transforma em um terreno perigoso marcado por inveja, manipulação e mentiras. Baikhaw exibe um sorriso impecável que esconde ressentimentos, enquanto Tao, apaixonado por ela, faz qualquer coisa para ajudá-la. Tulip encontra apoio em Namo, sempre fiel. Mas quando a vingança entra em jogo, todas as relações passam a correr risco.

Eclipse of Illusion (China) – 5 de dezembro

O casamento entre Yun Wang Shu e Fengyi Wen Xue deveria simbolizar união e poder. Porém, a cerimônia é interrompida por uma energia demoníaca que a transforma em acusada de um massacre.

Sem apoio do Departamento de Caça aos Demônios, ela busca abrigo na Corte Silenciosa e, décadas depois, retorna sob uma nova identidade. O torneio que escolherá o novo Senhor da Cidade se torna sua chance de ajustar as contas.

O Sucessor (Tailândia) – 12 de dezembro

A família de Phanu vive uma disputa por poder que se intensifica após uma tragédia. Com a morte de Nathee e de seu filho, a viúva Wirin fica no centro de uma investigação que ameaça derrubar seu mundo. O segundo filho, Talayluang, rompe a vida religiosa para defendê-la e passa a enfrentar Mahasamut, outro herdeiro da família. Intrigas e ambições movem o conflito.

April Showers Bring May Flowers (Japão) – 12 de dezembro

Hana Tabata acredita ser uma figurante na própria vida e tenta se esconder atrás de seus clichês preferidos de mangás shoujo. Sua insegurança começa a ceder quando ela cria um vínculo inesperado com Yousuke Ueno. Aos poucos, ela percebe que sua história pode ser muito mais leve e romântica do que imaginava.

Love Me (Coreia) – 19 de dezembro

Seo Jun Gyeong é uma obstetra bem-sucedida que vive isolada por um trauma familiar. A chegada de um homem capaz de enxergar sua solidão reacende questões profundas que ela tenta evitar há anos. O encontro entre os dois revela feridas, desejos e segredos que ela esconde desde que fugiu do próprio passado.

I DOL I (Coreia) – 22 de dezembro

Famosa por defender casos complicados, Maeng Se Na acaba envolvida em uma situação que toca um lado de sua vida que ela sempre manteve em segredo: sua devoção pelos Gold Boys. Quando o idol Do Ra Ik se torna suspeito de assassinato, ela assume a defesa e dá início a uma investigação que revela verdades incômodas. Ele, por sua vez, tenta conciliar a imagem pública com um lado sombrio que sempre ocultou.

Apollo's Song (Japão) – 22 de dezembro

Chikaishi Shogo rejeita o amor desde a infância e vive em relações vazias. Sua única âncora é a amiga de longa data, Watari Hiromi. Mas quando sentimentos verdadeiros entram em cena, o destino toma um rumo trágico. A punição de uma deusa o condena a reviver o amor repetidas vezes, sempre fadado a perder a pessoa amada antes que fiquem juntos.

Will You Be My Manager? (Coreia) – 12 de dezembro

Hirose Hana chega à Segi Art High School com o sonho de se tornar manager. Seu talento floresce rápido e incomoda quem não aceita a presença de uma estrangeira em ascensão. Uma amizade com Koo Eun Ho dá leveza à jornada, até que um segredo prestes a se revelar coloca tudo em risco.

Shine on Me (China) – Em breve

Nie Xi Guang embarca na vida adulta ainda marcada por um amor silencioso que nunca se concretizou. O encontro com Lin Yu Sen, um ex-cirurgião que mudou de área após um baque pessoal, abre espaço para uma relação que cura e transforma os dois. Seu apoio ajuda Xi Guang a deixar o passado para trás.

Glory (China) – Em breve

Lu Jiang Lai é derrubado por intrigas e perde tudo depois de ser acusado pela morte da esposa. Ferido e sem memória, é salvo por Rong Shan Bao. Entre disputas familiares e conflitos internos, os dois se aproximam enquanto tentam sobreviver e reconstruir suas vidas. As tensões entre eles dão lugar a uma conexão inesperada.

