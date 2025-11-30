fechar
Doramas | Notícia

Estreias de doramas em dezembro no Viki

A plataforma encerra 2025 com romances, thrillers e histórias emocionantes da Coreia do Sul, China, Tailândia e Japão, reunindo estreias aguardadas

Por Bianca Tavares Publicado em 30/11/2025 às 9:31
Imagem do dorama "Why Is He Still Single"
Imagem do dorama "Why Is He Still Single" - Divulgação/Viki

Clique aqui e escute a matéria

Com a virada do ano se aproximando, o Viki entra em dezembro com um catálogo cheio de novidades para quem quer aproveitar as festas com séries frescas, envolventes e perfeitas para maratonar.

A plataforma, conhecida mundialmente pelos conteúdos asiáticos, abre o mês com romances aconchegantes, histórias intensas e narrativas que brincam com fantasia, vingança, amadurecimento e mistério.

A nova leva de títulos inclui produções muito comentadas da Coreia do Sul, China, Tailândia e Japão.

Entre estreias aguardadas, descobertas que prometem surpreender e o retorno de favoritas do público, o Viki oferece uma temporada ideal para quem deseja relaxar, entrar no clima das férias e explorar novos universos. 

Estreias de doramas em dezembro

  • Até quando solteiro? (China) – 1 de dezembro

A história segue um homem excêntrico que evita o casamento a qualquer custo. Suas manias e sua visão peculiar sobre relacionamentos rendem momentos divertidos enquanto ele tenta se equilibrar entre expectativas alheias e a própria rotina. Tudo muda quando ele encontra a mulher que parece romper todas as suas crenças. No fim, surge a dúvida inevitável: será mesmo que existe “homem que não quer casar”?

  • Amizade Lixo (Tailândia) – 5 de dezembro

O enredo parte de uma amizade que, à primeira vista, parecia sólida. Aos poucos, o elo entre duas jovens se transforma em um terreno perigoso marcado por inveja, manipulação e mentiras. Baikhaw exibe um sorriso impecável que esconde ressentimentos, enquanto Tao, apaixonado por ela, faz qualquer coisa para ajudá-la. Tulip encontra apoio em Namo, sempre fiel. Mas quando a vingança entra em jogo, todas as relações passam a correr risco.

  • Eclipse of Illusion (China) – 5 de dezembro

O casamento entre Yun Wang Shu e Fengyi Wen Xue deveria simbolizar união e poder. Porém, a cerimônia é interrompida por uma energia demoníaca que a transforma em acusada de um massacre.

Sem apoio do Departamento de Caça aos Demônios, ela busca abrigo na Corte Silenciosa e, décadas depois, retorna sob uma nova identidade. O torneio que escolherá o novo Senhor da Cidade se torna sua chance de ajustar as contas.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP
  • O Sucessor (Tailândia) – 12 de dezembro

A família de Phanu vive uma disputa por poder que se intensifica após uma tragédia. Com a morte de Nathee e de seu filho, a viúva Wirin fica no centro de uma investigação que ameaça derrubar seu mundo. O segundo filho, Talayluang, rompe a vida religiosa para defendê-la e passa a enfrentar Mahasamut, outro herdeiro da família. Intrigas e ambições movem o conflito.

  • April Showers Bring May Flowers (Japão) – 12 de dezembro

Hana Tabata acredita ser uma figurante na própria vida e tenta se esconder atrás de seus clichês preferidos de mangás shoujo. Sua insegurança começa a ceder quando ela cria um vínculo inesperado com Yousuke Ueno. Aos poucos, ela percebe que sua história pode ser muito mais leve e romântica do que imaginava.

  • Love Me (Coreia) – 19 de dezembro

Seo Jun Gyeong é uma obstetra bem-sucedida que vive isolada por um trauma familiar. A chegada de um homem capaz de enxergar sua solidão reacende questões profundas que ela tenta evitar há anos. O encontro entre os dois revela feridas, desejos e segredos que ela esconde desde que fugiu do próprio passado.

  • I DOL I (Coreia) – 22 de dezembro

Famosa por defender casos complicados, Maeng Se Na acaba envolvida em uma situação que toca um lado de sua vida que ela sempre manteve em segredo: sua devoção pelos Gold Boys. Quando o idol Do Ra Ik se torna suspeito de assassinato, ela assume a defesa e dá início a uma investigação que revela verdades incômodas. Ele, por sua vez, tenta conciliar a imagem pública com um lado sombrio que sempre ocultou.

  • Apollo's Song (Japão) – 22 de dezembro

Chikaishi Shogo rejeita o amor desde a infância e vive em relações vazias. Sua única âncora é a amiga de longa data, Watari Hiromi. Mas quando sentimentos verdadeiros entram em cena, o destino toma um rumo trágico. A punição de uma deusa o condena a reviver o amor repetidas vezes, sempre fadado a perder a pessoa amada antes que fiquem juntos.

  • Will You Be My Manager? (Coreia) – 12 de dezembro

Hirose Hana chega à Segi Art High School com o sonho de se tornar manager. Seu talento floresce rápido e incomoda quem não aceita a presença de uma estrangeira em ascensão. Uma amizade com Koo Eun Ho dá leveza à jornada, até que um segredo prestes a se revelar coloca tudo em risco.

  • Shine on Me (China) – Em breve

Nie Xi Guang embarca na vida adulta ainda marcada por um amor silencioso que nunca se concretizou. O encontro com Lin Yu Sen, um ex-cirurgião que mudou de área após um baque pessoal, abre espaço para uma relação que cura e transforma os dois. Seu apoio ajuda Xi Guang a deixar o passado para trás.

  • Glory (China) – Em breve

Lu Jiang Lai é derrubado por intrigas e perde tudo depois de ser acusado pela morte da esposa. Ferido e sem memória, é salvo por Rong Shan Bao. Entre disputas familiares e conflitos internos, os dois se aproximam enquanto tentam sobreviver e reconstruir suas vidas. As tensões entre eles dão lugar a uma conexão inesperada.

Leia também

As séries mais viciantes de todos os tempos segundo o público
entretenimento

As séries mais viciantes de todos os tempos segundo o público
4 doramas da Netflix com casais improváveis que surpreendem demais
doramas da netflix

4 doramas da Netflix com casais improváveis que surpreendem demais

Compartilhe

Tags