fechar
Séries | Notícia

As séries mais viciantes de todos os tempos segundo o público

São séries que criam um mecanismo quase involuntário: quando o episódio termina, o público simplesmente não consegue apertar o botão de pausa

Por Bruna Oliveira Publicado em 26/11/2025 às 17:40
O universo jur&iacute;dico de Suits virou maratona obrigat&oacute;ria e continua conquistando novas gera&ccedil;&otilde;es no streaming.
O universo jurídico de Suits virou maratona obrigatória e continua conquistando novas gerações no streaming. - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

A televisão e o streaming já provaram, ao longo das últimas décadas, que a verdadeira força de uma produção está na capacidade de prender o espectador por horas — às vezes até por noites inteiras.

São séries que criam um mecanismo quase involuntário: quando o episódio termina, o público simplesmente não consegue apertar o botão de pausa.

Reunimos aqui as produções que, segundo os espectadores, se tornaram unanimidades quando o assunto é maratonar sem culpa e mergulhar em histórias que parecem ganhar vida própria na tela.

1. Breaking Bad

A transformação de Walter White em um dos anti-heróis mais marcantes da TV mantém a série no topo das mais viciantes. Cada temporada eleva o risco, a tensão e o dilema moral do protagonista.

2. La Casa de Papel

O fenômeno global ganhou fama por seus ganchos afiados e pela narrativa que aposta em ritmo acelerado, mantendo o público sempre à beira do próximo acontecimento.

3. Game of Thrones

Mesmo com polêmicas, a série da HBO continua sendo lembrada pela capacidade de criar episódios que terminavam sempre no momento mais tenso — um convite inevitável à próxima parte.

4. Stranger Things

O equilíbrio entre nostalgia, suspense e carisma de personagens faz da série um prato cheio para quem gosta de temporadas que passam em um piscar de olhos.

5. How to Get Away With Murder

A estrutura em flashbacks e revelações constantes transforma qualquer episódio em uma peça essencial para entender o quebra-cabeça que move toda a trama.

6. Suits

O universo jurídico, embalado por diálogos afiados e parcerias improváveis, virou maratona obrigatória e continua conquistando novas gerações no streaming.

7. The Vampire Diaries

Triângulos amorosos, reviravoltas sem fim e temporadas com ritmo veloz consolidaram a série entre as produções que o público não consegue assistir devagar.

Leia também

Dona Beja: HBO Max confirma estreia da nova versão estrelada por Grazi Massafera para fevereiro de 2026
hbo max

Dona Beja: HBO Max confirma estreia da nova versão estrelada por Grazi Massafera para fevereiro de 2026
7 séries e filmes que acabaram de chegar no streaming para assistir no feriado
feriadão

7 séries e filmes que acabaram de chegar no streaming para assistir no feriado

Compartilhe

Tags