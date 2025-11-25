Dona Beja: HBO Max confirma estreia da nova versão estrelada por Grazi Massafera para fevereiro de 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A produção tem a proposta declarada de atualizar o clássico com um olhar mais feminista, diverso e atento às tensões sociais do Brasil do século XIX

A HBO Max definiu a data de lançamento de Dona Beja, novela de época protagonizada por Grazi Massafera que revisita a trajetória de Ana Jacinta de São José sob uma perspectiva contemporânea.

A produção, realizada pela Floresta, estreia em 2 de fevereiro de 2026 no catálogo da HBO Max, com 40 capítulos e proposta declarada de atualizar o clássico com um olhar mais feminista, diverso e atento às tensões sociais do Brasil do século XIX.

A trama acompanha a formação da personagem desde a infância até sua ascensão como a lendária Dona Beja, figura que marcou a história de Araxá.

A nova versão mantém elementos fundamentais da biografia — como o sequestro da jovem por Joaquim Inácio Silveira da Motta e o retorno traumático à cidade natal —, mas insere leituras contemporâneas sobre violência, coerção e a forma como mulheres são julgadas por estruturas patriarcais.

Ao voltar para Araxá após dois anos vivendo sob domínio de Joaquim, Ana encontra um ambiente marcado pela hostilidade das elites locais, que a tratam como culpada por uma situação de abuso.

A decisão de erguer uma casa afastada e transformá-la em um espaço próprio — que se tornaria o célebre bordel comandado por Dona Beja — é apresentada, na releitura da Max, menos como escândalo e mais como gesto de resistência, autonomia e enfrentamento ao moralismo vigente.

A campanha de divulgação reforça essa leitura contemporânea. No teaser revelado pela plataforma, a protagonista sintetiza sua postura desafiadora com a frase: “Se a vida fez de mim mulher dama, eu vou fazer do mundo um bordel”.

A declaração funciona como manifesto da personagem e guia tonal da narrativa, que busca equilibrar fidelidade ao período histórico e novas discussões sobre poder, desejo e independência feminina.

Confira o teaser: