Flávio Ricco: Na festa da Libertadores, Paramount+ é excluída na hora do bolo

Ao telespectador existe a oportunidade de escolher, entre diversos oferecimentos, aquele que poderá melhor atender suas expectativas sábado

O futebol, como produto essencial da TV nos tempos atuais, terá a decisão da Libertadores, Flamengo e Palmeiras, como uma das principais próximas atrações.

No plural mesmo, porque os mesmos dois, por acaso, também disputam, ponto a ponto, o título do Brasileirão.

Ao telespectador existe a oportunidade de escolher, entre diversos oferecimentos, aquele que poderá melhor atender suas expectativas nesta final de sábado, embora existam distorções a respeito.

Globo e ESPN, com plenos direitos, farão o jogo normalmente.

Mas o Paramount+, que também transmitiu o torneio inteirinho, não. Por contrato, deverá fazer o jogo, mas com delay, que significa não no mesmo momento em que acontece.

Ou seja, poderá entrar na festa, mas só depois do bolo cortado.

Algo, no mínimo, descortês e incompreensível, assim como digno de correção na concorrência da competição para futuras temporadas.

Tudo a ver

Michelle Barros - Divulgação

Michelle Barros saiu da “Fazenda” e já transmitiu o Miss Universo no RecordPlus e R7.

Na mesma quinta-feira, participou do “Hoje em Dia”. Está com os pés na Record.

Muito dentro

Diante disso, são enormes as possibilidades de Michelle vir a assumir novos trabalhos na Record. Talvez mesmo, no próprio “Hoje em Dia”, por que não?

O programa está precisando de sangue novo. Os seus próprios resultados, não tão bons, indicam para isso.

Desdobramentos

O time atual do “Hoje em Dia”, com Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves, Ticiane Pinheiro e Keila Jimenez é muito bom.

No entanto, o programa, na forma em que se encontra e já há muito tempo, demonstra sinais de cansaço.

Sinuca de bico

A informação sobre a renovação de contrato da Ticiane Pinheiro aconteceu mesmo, embora ela não tenha gostado da notícia ter saído aqui, porque, talvez, tivesse outra preferência para sua divulgação.

De qualquer forma, devemos entender como complicada a sua total dedicação ao programa, com o marido morando no Rio e um apartamento lá já em adiantada decoração. São pontos em questão. O fato é que, em meio a tudo, o “Hoje em Dia” precisa de um sacode.

Sem parar

Carol Castro - Divulgação

Uma frase de Carol Castro exemplifica bem a realidade de vários atores nessa era dos contratos por obra. “Você piscou e eu já tô em um novo trabalho”.

Ela se refere a “Pacto Maldito”, um longa de terror com direção de Caio Cobra e produção da Formata.

Na boca do gol

A Romário TV está na fase final da construção de um estúdio na região da Barra da Tijuca. O objetivo é aumentar conteúdo para 2026, inclusive com um programa semanal. O Baixinho já está atrás de reforços.

Nomes cogitados: Ricardo Rocha e Bruno Cantarelli, narrador do Première.

Dia importante

Nesta segunda-feira, com direito a noite de gala em Nova York, acontece a 53ª edição da cerimônia do Emmy Internacional.

Este ano, o evento bate um recorde com 64 indicações em 16 categorias, representando produções de 26 países diferentes.

Brasil lá

Da TV Globo, concorrem ao prêmio Emmy a novela “Mania de Você”, uma reportagem especial sobre El Salvador, exibida pelo “Fantástico”, as séries “Bora, o Pódio É Nosso” e “Fallen - Luz e Sombra”, além do documentário “O Prazer é Meu”.

Pelo lado da Record, o "Repórter Record Investigação: Desaparecidos Forçados".

Intenção

Na Globo, há o desejo de contar com William Bonner ao lado de Sandra Annenberg, no “Globo Repórter – Retrospectiva do Ano”. Uma participação que marcaria sua estreia no programa.

Mas algo ainda prematuro e muito em cima da hora.

Carinho

Novela Vertical - Divulgação

Vannessa Gerbelli e Débora Ozório, mãe e filha, em ensaio para a novela vertical “Tudo por Uma Segunda Chance”, com estreia dia 25 nas redes sociais da Globo.

A cada semana, sempre às terças-feiras, 10 capítulos serão disponibilizados.

Jornalismo

Eduardo Ribeiro entra em férias no Jornal da Record. Assim, Luiz Fara Monteiro passa a fazer dupla com Mariana Godoy no período.

A mudança atinge o Fala Brasil, que terá Paloma Poeta e Neila Medeiros. Neila, uma vez mais, em São Paulo!

Bate – Rebate

João Kleber trabalha na produção de um especial do “Para Aqui”, dia 25 de dezembro, na Rede TV!.

Galvão Bueno, novamente no melhor da sua forma, reassume o “Galvão e Amigos”, hoje, na Band.

“Domingão”, do Luciano Huck, vai para as suas duas últimas semanas de trabalho neste ano...

... Para o próximo dia 7, ao vivo, está programada a final da “Dança dos Famosos”.

O grupo Turma do Pagode vai animar, dia 11 de dezembro, a confraternização dos funcionários da Band em São Paulo...

... No palco, também haverá espaço para um show de talentos com o pessoal da casa.

O Maracanã vai receber a primeira edição do MaraViraRio, dia 31 de dezembro, evento gospel com apresentação de Yudi Tamashiro...

... E as participações de Luciano Camargo, Aline Barros, Davi Sacer, entre muitos outros.

Record já anuncia a transmissão da Copa São Paulo de Futebol Junior 2026 em janeiro.

Segundo profissionais da rádio TMC, a antiga Transamérica, o SBT tem sondado muita gente de lá...

... E como destino, o novo canal de notícias, SBT News, que será lançado no dia 15 de dezembro.

A plataforma Prime Video confirma segunda temporada da série “Tremembé”...

... E, segundo apurado, com a possibilidade de uma terceira também.

C´est fini

A NxTV planeja se tornar uma das principais plataformas brasileiras inteiramente dedicadas a microdramas. Logo no lançamento estarão disponíveis 7 produções chinesas e pelo menos 3 brasileiras, 100% bancadas pela empresa.

Os microdramas também poderão ser vistos nos canais fast da NxTV no Line-up da Samsung e LG.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!