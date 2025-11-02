Viki estreia doramas imperdíveis em novembro com astros do K-drama; confira
Plataforma de streaming asiática traz romances, mistérios e animações com nomes como Kim You Jung, Lee Jae Wook e Kim Se Jeong; veja agora!
Novembro chega com força total para os fãs de dramas asiáticos!
À medida que o ano se despede, o Viki prepara uma lista de estreias que promete conquistar o público com histórias emocionantes, elencos de peso e produções de tirar o fôlego.
Entre os destaques, estão grandes nomes que o público já conhece bem: Kim You Jung, de Meu Demônio Favorito; Lee Jae Wook, de Alquimia das Almas; Kang Tae Oh, de Extraordinária Advogada Woo; e Kim Se Jeong, de Pretendente Surpresa.
As produções variam entre romance, drama histórico, suspense e até animação, mostrando a diversidade que tem consolidado o sucesso do Viki ao redor do mundo.
Confira o que vem por aí:
Naquele Verão (Coreia do Sul, original do Viki, 1 de novembro)
Lee Jae Wook vive gêmeos separados pelo divórcio dos pais e unidos apenas por três semanas de verão. Quando adultos, uma tragédia os reencontra, revelando segredos e cicatrizes do passado.
Queridos X (Coreia do Sul, 6 de novembro)
Kim You Jung interpreta uma atriz que esconde traumas profundos por trás da fama. Movida pela vingança, ela manipula emoções e pessoas até perder o controle do próprio jogo.
Rio sob o Luar (Coreia do Sul, original do Viki, 7 de novembro)
Um príncipe herdeiro, consumido pela dor e pela sede de vingança, troca de corpo com um mercador idêntico à falecida princesa. A troca causa caos e reviravoltas no reino.
Ovo Frito Exclusive (Japão, 7 de novembro)
Uma jovem jornalista é transferida contra a vontade para uma revista semanal e mergulha em escândalos, crimes e dilemas éticos do jornalismo moderno.
A Joia da Seção E (Filipinas, 7 de novembro)
Jay-jay é a única garota da turma mais bagunceira da escola. Com humor e inteligência, ela enfrenta provocações, conquista aliados e descobre o valor das amizades improváveis.
Pyramid Game (Coreia do Sul – Exclusivo no Viki, 10 de novembro)
Em uma escola onde a popularidade decide o destino dos alunos, uma novata desafia o sistema cruel de votação que define quem está no topo e quem cai na base da pirâmide.
Bad Genius (Filipinas, 17 de novembro)
Baseado em um sucesso tailandês, o drama acompanha um grupo de estudantes brilhantes que criam um esquema de trapaça em provas nacionais, misturando suspense e moralidade.
Taxi Driver 3 (Coreia do Sul, 21 de novembro)
Kim Do Gi volta à ação na terceira temporada da série sobre uma empresa de táxis que faz justiça por conta própria em nome das vítimas esquecidas pela lei.
Observing Elena Evoy (Coreia do Sul – Exclusivo no Viki, 24 de novembro)
Uma história envolvente entre rivalidade e admiração. Johann, um jovem nobre e arrogante, tenta humilhar a colega Elena, mas acaba se apaixonando pela força e pela compaixão dela.
