fechar
Doramas | Notícia

Viki estreia doramas imperdíveis em novembro com astros do K-drama; confira

Plataforma de streaming asiática traz romances, mistérios e animações com nomes como Kim You Jung, Lee Jae Wook e Kim Se Jeong; veja agora!

Por Bianca Tavares Publicado em 02/11/2025 às 11:57 | Atualizado em 02/11/2025 às 11:59
Imagem do dorama "Dear X"
Imagem do dorama "Dear X" - Divulgação/Viki

Clique aqui e escute a matéria

Novembro chega com força total para os fãs de dramas asiáticos!

À medida que o ano se despede, o Viki prepara uma lista de estreias que promete conquistar o público com histórias emocionantes, elencos de peso e produções de tirar o fôlego.

Entre os destaques, estão grandes nomes que o público já conhece bem: Kim You Jung, de Meu Demônio Favorito; Lee Jae Wook, de Alquimia das Almas; Kang Tae Oh, de Extraordinária Advogada Woo; e Kim Se Jeong, de Pretendente Surpresa.

As produções variam entre romance, drama histórico, suspense e até animação, mostrando a diversidade que tem consolidado o sucesso do Viki ao redor do mundo.

Confira o que vem por aí:

Naquele Verão (Coreia do Sul, original do Viki, 1 de novembro)

Lee Jae Wook vive gêmeos separados pelo divórcio dos pais e unidos apenas por três semanas de verão. Quando adultos, uma tragédia os reencontra, revelando segredos e cicatrizes do passado.

Leia Também

Queridos X (Coreia do Sul, 6 de novembro)

Kim You Jung interpreta uma atriz que esconde traumas profundos por trás da fama. Movida pela vingança, ela manipula emoções e pessoas até perder o controle do próprio jogo.

Rio sob o Luar (Coreia do Sul, original do Viki, 7 de novembro)

Um príncipe herdeiro, consumido pela dor e pela sede de vingança, troca de corpo com um mercador idêntico à falecida princesa. A troca causa caos e reviravoltas no reino.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Ovo Frito Exclusive (Japão, 7 de novembro)

Uma jovem jornalista é transferida contra a vontade para uma revista semanal e mergulha em escândalos, crimes e dilemas éticos do jornalismo moderno.

A Joia da Seção E (Filipinas, 7 de novembro)

Jay-jay é a única garota da turma mais bagunceira da escola. Com humor e inteligência, ela enfrenta provocações, conquista aliados e descobre o valor das amizades improváveis.

Pyramid Game (Coreia do Sul – Exclusivo no Viki, 10 de novembro)

Em uma escola onde a popularidade decide o destino dos alunos, uma novata desafia o sistema cruel de votação que define quem está no topo e quem cai na base da pirâmide.

Bad Genius (Filipinas, 17 de novembro)

Baseado em um sucesso tailandês, o drama acompanha um grupo de estudantes brilhantes que criam um esquema de trapaça em provas nacionais, misturando suspense e moralidade.

Taxi Driver 3 (Coreia do Sul, 21 de novembro)

Kim Do Gi volta à ação na terceira temporada da série sobre uma empresa de táxis que faz justiça por conta própria em nome das vítimas esquecidas pela lei.

Observing Elena Evoy (Coreia do Sul – Exclusivo no Viki, 24 de novembro)

Uma história envolvente entre rivalidade e admiração. Johann, um jovem nobre e arrogante, tenta humilhar a colega Elena, mas acaba se apaixonando pela força e pela compaixão dela.

Para quais você está mais ansioso? 

Leia também

Sung Hoon retorna ao Brasil e inclui Nordeste em sua nova turnê
Celebridades

Sung Hoon retorna ao Brasil e inclui Nordeste em sua nova turnê
5 doramas imperdíveis na Disney+ que você precisa assistir
disney plus

5 doramas imperdíveis na Disney+ que você precisa assistir

Compartilhe

Tags