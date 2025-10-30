Globo anuncia dorama de Walcyr Carrasco em plataforma de streaming
Clique aqui e escute a matéria
Walcyr Carrasco, autor, teve o seu “dorama” aprovado pela Globo. Segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, já é certo que a emissora vai exibir a novela Vidas Paralelas na plataforma de streaming do Globoplay.
Segundo o colunista Gabriel Vaquer, a trama tem a sinopse de Walcyr, mas será escrita por Cristianne Fridman, que assumiu os roteiros. Ao todo serão 40 capítulos. Em relação a exibição, vai ocorrer primeiro no Globoplay e só depois será exibido na TV aberta no período da tarde.
O grande responsável pela direção da trama ainda não foi definido. Em relação ao elenco, nomes como André Luiz Frambach e Giullia Buscacio devem ser mantidos no elenco. Flávia Alessandra e Marcelo Serrado, que também participaram do piloto, ainda seguem indefinidos.
“Foi uma provocação feita por nós aos Estúdios Globo. Eles atenderam essa provocação e achamos esse modelo novo”, revelou a diretora de conteúdos do Globoplay, Tatiana Costa. Por falar em Walcyr Carrasco, o autor vai ser responsável por substituir Três Graças, de Aguinaldo Silva, em 2026, com a trama Quem Ama Cuida.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br