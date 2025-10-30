Globo satura do Conversa com Bial e atração pode sair do ar em 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Pedro Bial, apresentador, não se encontra em uma boa fase na Globo. Apesar de ter renovado contrato com a emissora, o seu programa, Conversa com Bial, está com os dias contados, segundo a coluna Carla Bittencourt, do portal Leo Dias.

Segundo a colunista, são inúmeros os motivos que levam a emissora carioca a não apostar em uma nova temporada da atração em 2026. O quesito audiência é um deles. A atração não anima os telespectadores a ficarem mais tarde aguardando, apesar de na última terça (28) ter registrado 5,9 pontos na Grande São Paulo.

A estratégia da Globo em levar o Conversa com Bial mais cedo, no GNT, e mais tarde na TV aberta, não surtiu efeito. A intenção era que as entrevistas fossem repercutidas, mas poucas conseguem alguma relevância no dia seguinte.

Felizmente, Pedro Bial não deve ficar sem atração na Globo. A emissora planeja uma atração semanal para ele, que possa explorar outros lados do profissional.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br