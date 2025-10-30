Globo satura do Conversa com Bial e atração pode sair do ar em 2026
Pedro Bial, apresentador, não se encontra em uma boa fase na Globo. Apesar de ter renovado contrato com a emissora, o seu programa, Conversa com Bial, está com os dias contados, segundo a coluna Carla Bittencourt, do portal Leo Dias.
Segundo a colunista, são inúmeros os motivos que levam a emissora carioca a não apostar em uma nova temporada da atração em 2026. O quesito audiência é um deles. A atração não anima os telespectadores a ficarem mais tarde aguardando, apesar de na última terça (28) ter registrado 5,9 pontos na Grande São Paulo.
A estratégia da Globo em levar o Conversa com Bial mais cedo, no GNT, e mais tarde na TV aberta, não surtiu efeito. A intenção era que as entrevistas fossem repercutidas, mas poucas conseguem alguma relevância no dia seguinte.
Felizmente, Pedro Bial não deve ficar sem atração na Globo. A emissora planeja uma atração semanal para ele, que possa explorar outros lados do profissional.
