César Tralli teve começo difícil na Globo antes de ser efetivado no Jornal Nacional

César Tralli, jornalista, na próxima segunda-feira (3), assume a bancada do Jornal Nacional no lugar de William Bonner, que migrará para o Globo Repórter. Porém, a trajetória dele na emissora não foi um mar de flores.

Em uma entrevista ao Memória Globo, Tralli confessou que no início da carreira pegava em torno de seis ônibus por dia para trabalhar na emissora. Até que alugou uma quitinete perto da Globo. Contudo, viu o volume de trabalho aumentar. “Como morava perto, arrancaram o meu couro”, revelou.

O jornalista estreou na emissora carioca no São Paulo Já. Também se destacou na trágica morte de Ayrton Senna (1960-1994). Logo depois, ficou um bom tempo como correspondente da Globo em Londres. A mudança drástica aconteceu em 2011, quando assumiu a bancada do SP1, com uma nova linguagem no telejornal. Também teve passagem no canal fechado GloboNews. Sempre alavancou a audiência do Jornal da GloboNews-Edição das 18h. Assumir o Jornal Hoje só aconteceu em 2021, na época da pandemia.

Uma curiosidade na trajetória de Tralli é que ele já trabalhou no SBT. Ele esteve no auge do programa Aqui Agora, nos anos 1990, além de uma passagem pela Record.

