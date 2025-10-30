Globoplay pega no tranco e, pela primeira vez, dá lucro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Finalmente, a plataforma de streaming da Globo, o Globoplay, vai dar lucro para a empresa, desde que foi lançada em 2025. A informação é da coluna Outro Canal, da Folha S. Paulo.

“Nós conseguimos atingir esse resultado no azul mesmo antes do fim do ano, e a meta em 2026 é que isso suba ainda mais, devido aos planos que temos”, se animou o diretor de infraestrutura, jurídico e canais pagos da Globo, Manuel Belmar. “Ao contrário dos nossos concorrentes, que sobem os preços anualmente, nós vamos manter os nossos”, alfinetou Julia Rulff, diretora executiva do Globoplay.

Segundo dados, a plataforma de streaming tem 30 milhões de usuários mensais. Dessa base, 65% do público é feminino, em uma faixa acima de 35 anos. 67% correspondem a horas consumidas com as inúmeras transmissões ao vivo, além dos canais lineares.

Apesar das inúmeras críticas nas redes sociais, a Globo reconhece que o remake de Vale Tudo teve sua parcela para o aumento de 30% da base de público do Globoplay.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br