Confira 5 motivos para você começar a assistir Nosso Eterno Verão
Com uma narrativa envolvente, personagens bem escritos e uma trilha sonora impecável, Nosso Eterno Verão é uma obra que fala diretamente à alma
Se você é fã de doramas que misturam romance, drama e momentos de leveza, "Nosso Eterno Verão" (Our Beloved Summer) é a escolha perfeita.
Lançado pela SBS e disponível na Netflix, o drama conquistou o público com sua abordagem sensível sobre relacionamentos, crescimento pessoal e os caminhos imprevisíveis do amor.
A história gira em torno de Choi Woong e Kook Yeon-su, ex-namorados que são forçados a se reencontrar anos depois para gravar uma continuação de um documentário escolar que fizeram juntos. A partir daí, o passado volta à tona — com todas as dores, lembranças e sentimentos não resolvidos.
Confira agora 5 motivos para você começar a assistir "Nosso Eterno Verão" ainda hoje:
1. Romance maduro e realista
Diferente de muitos doramas que apostam em paixões rápidas e idealizadas, "Nosso Eterno Verão" apresenta um relacionamento com altos e baixos reais. O casal principal vive momentos de amor intenso, mas também enfrenta frustrações, mágoas e amadurecimento.
É uma história de reconexão e cura, que mostra que o amor verdadeiro às vezes precisa de tempo para florescer de novo.
2. Personagens profundos e bem construídos
Os protagonistas não são perfeitos — e é isso que os torna tão cativantes. Choi Woong, interpretado por Choi Woo-shik (de Parasita), é um artista introspectivo e sensível.
Já Kook Yeon-su, vivida por Kim Da-mi, é uma jovem forte, mas emocionalmente contida, moldada por dificuldades da vida. Ambos são complexos e humanos, o que gera uma conexão real com o público.
3. Trilha sonora emocionante
Se tem algo que esse dorama entrega com maestria é uma OST memorável. Com canções como "Christmas Tree", interpretada por V (Kim Taehyung) do BTS, a trilha embala perfeitamente os momentos mais sensíveis da série.
É impossível não se emocionar com as músicas que ajudam a contar a história do casal.
4. Estética suave e cinematográfica
A fotografia de "Nosso Eterno Verão" é de tirar o fôlego. Com tons suaves, luz natural e uma direção de arte que parece saída de um filme indie, o dorama entrega cenas visualmente poéticas.
As paisagens, os enquadramentos e a paleta de cores criam uma atmosfera nostálgica e acolhedora — perfeita para quem gosta de produções visuais marcantes.
5. Mensagem sobre crescimento e recomeços
Mais do que um romance, o dorama fala sobre crescimento pessoal, perdão e reconexão com quem fomos e com quem nos tornamos. É um lembrete de que, mesmo após erros e separações, é possível reconstruir laços e se abrir para novos começos.
Ideal para quem está em um momento de reflexão ou precisa de uma história que aqueça o coração.