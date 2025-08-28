Conheça as drags que seguem na disputa da 2ª temporada de Drag Race Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com apenas cinco competidoras restantes, a tensão aumenta a cada episódio. Os desafios se tornam mais exigentes e qualquer erro pode custar caro

A segunda temporada de Drag Race Brasil está entrando em sua fase decisiva, com desafios cada vez mais exigentes e uma disputa acirrada pelo título de próxima Drag Superstar do Brasil.

Com a eliminação de algumas participantes nas últimas semanas, o elenco vai se afunilando e revelando o talento e a versatilidade das queens que seguem firmes na competição.

Desde sua estreia em 10 de julho de 2025, o reality tem chamado atenção pela diversidade das participantes, pelo nível elevado dos desafios e pela forte conexão com a cultura drag nacional.

Agora, restam cinco artistas na disputa, cada uma com seu estilo, personalidade e estratégias bem definidas. Veja quem ainda está no jogo:

As drags que seguem na disputa



1. Bhelchi (São Paulo)

Com looks elaborados e presença de palco marcante, Bhelchi tem se destacado como uma das participantes mais completas da temporada.

Sua versatilidade nos desafios e seu domínio estético a colocam como uma das favoritas ao título.

Além disso, a artista vem arrasando nas provas de costuras da temporada.

2. Melina Blley (Paraíba)

Melina chama atenção pelo visual refinado e sua postura impecável em provas de passarela.

Além disso, seu desempenho constante nos desafios de atuação e improviso mostram que ela é mais do que um rosto bonito.

A drag ainda não venceu um grande desafio, porém vem lutando para se consolidar como uma das favoritas pela coroa.

3. Mellody Queen (Minas Gerais)

Conhecida pelos fãs do programa como "assassina de lipsync", Mellody é uma drag carismática e com forte presença cênica. Mesmo com seus altos e baixos na competição, ela se mostra como uma forte candidata a coroa.

Sua entrega emocional e autenticidade conquistaram de vez o público e os jurados.

4. Poseidon Drag (Pernambuco)

Representando Pernambuco no programa, Poseidon é a representação viva da ousadia. Com figurinos conceituais e performances performáticas e bem humoradas, tem entregado originalidade e criatividade em cada episódio.

Sua estética chama atenção a cada runway.

5. Ruby Nox (Pernambuco)

Apontada pela crítica como favorita na disputa, a queen pernambucana se manteve firme mesmo após encarar lipsyncs e desafios difíceis.

Ruby combina sensualidade e técnica.