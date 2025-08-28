As eliminadas da 2ª temporada de Drag Race Brasil: Veja quem já deu adeus à coroa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A segunda temporada de Drag Race Brasil tem se mostrado mais intensa e competitiva do que nunca, com surpresas, reviravoltas e eliminações de gigantes

A segunda temporada de Drag Race Brasil está a todo vapor, e a competição pelo título de próxima superstar drag do país está cada vez mais acirrada.

Com episódios intensos, desafios criativos e lip syncs de tirar o fôlego, algumas participantes já se despediram da disputa.

A seguir, confira quem são as queens eliminadas até agora, os motivos de suas saídas e os destaques de suas trajetórias no programa.

Chanel

A primeira a deixar a competição foi Chanel, que enfrentou a pernambucana Poseidon Drag no lip sync ao som de “Ultra Som”, de Pabllo Vittar.

Apesar de seu carisma e estética única que mistura glamour com referências sombrias, a drag carioca não conseguiu agradar os jurados no desafio de looks feitos com papel.

Sua eliminação marcou um início tenso para a temporada.

Paola Hoffman Van Cartier

No episódio 3, o desafio musical dividiu as queens em dois grupos para a criação de uma performance de girl group.

Paola Hoffman acabou no bottom ao lado de Melina Blley, após críticas à sua apresentação.

No lip sync com a música “The Beginning”, de RuPaul, Paola não conseguiu superar a adversária e foi eliminada.

Natural do Espírito Santo, ela se destacou por sua postura elegante e presença de palco, mas não resistiu à pressão do desafio.

Mercedez Vulcão

Após a quarta semana de programa, na qual não teve eliminação, o quinto episódio veio como uma avalanche para a drag Mercedez Vulcão.

Conhecida por sua energia contagiante, a drag teve um bom desempenho ao longo da temporada, mas enfrentou dificuldades neste episódio.

No lip sync contra Adora Black, ao som de “Tombei”, de Karol Conká, Mercedez não conseguiu manter o ritmo da concorrente e foi eliminada.

DesiRée Beck

O desafio da sexta semana pedia que as queens criassem três looks inspirados em gastronomia: entrada, prato principal e sobremesa.

DesiRée Beck, apontada no início da disputa como uma das favoritas na corrida pela coroa, não convenceu os jurados com sua execução.

No lip sync contra Mellody Queen, ao som de “A Dona Aranha”, de Luísa Sonza, a drag baiana não conseguiu se manter na competição.

Adora Black

Após se destacar na competição com duas vitórias nos desafios principais e vencer o mini-desafio do episódio anterior, Adora Black enfrentou uma reviravolta inesperada no sétimo episódio de Drag Race Brasil.

Mesmo com um histórico sólido, a drag queen acabou entre as piores do desafio principal da semana.

No lip sync contra Ruby Nox, ao som do icônico hit “Sissy That Walk”, de RuPaul, Adora não conseguiu conquistar os jurados e foi eliminada, para surpresa de muitos fãs e colegas de elenco.

Natural do Distrito Federal, Adora ficou marcada por sua estética poderosa e looks impactantes. Sua presença forte e consistente durante boa parte da competição fez com que sua saída causasse grande repercussão nas redes sociais.

Após sua eliminação, fãs da drag invadiram as redes sociais com mensagens de apoio e protesto. Muitos elogiaram sua trajetória e lamentaram a decisão da bancada avaliadora do programa, composta por Grag Queen, Bruna Braga e Dudu Bertholini.

Mesmo fora da disputa pela coroa, Adora Black deixa o programa como uma das participantes mais memoráveis da segunda temporada e, sem dúvida, com uma legião de novos admiradores.



