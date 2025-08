5 lançamentos na HBO Max que valem mais que qualquer rolê no fim de semana

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Se você está em um momento mais introvertido ou ainda quer passar um tempinho sozinho em casa para recarregar as energias, as produções audiovisuais podem ser ótimas companhias nessa hora.



Às vezes, tudo que você precisa é de uma boa história, uma tela ligada e umas comidinhas por perto. E quando o catálogo da HBO Max entrega uma leva de lançamentos desse nível, a decisão é fácil!

Na matéria de hoje, trouxemos dramas, comédias e suspenses de tirar o fôlego, que merecem a prioridade do seu fim de semana!

1. The Sympathizer

Imagem de The Sympathizer - Reprodução/HBO Max

Com produção de Robert Downey Jr. e baseada no livro vencedor do Pulitzer, essa minissérie mistura espionagem, guerra e identidade. A atuação de Hoa Xuande como o protagonista é hipnotizante, e os múltiplos papéis de Downey Jr. trazem camadas inesperadas.

Sinopse:

O Simpatizante é uma minissérie histórica de drama baseada no livro homônimo do escritor Viet Thanh Nguyen. Com produção da HBO, A24, Rhombus Media, Cinetic Media e Moho Film, a trama conta a história de um ex-espião comunista franco-vietnamita, interpretado por Hoa Xuande, que atuou durante a Guerra do Vietnã, foi exilado nos Estados Unidos e, agora, trabalha como consultor cultural em um filme de Hollywood.

Confira o trailer:

2. O Regime

Imagem da série "O Regime" - Reprodução/HBO Max

A atuação impecável de Kate Winslet torna "O Regime" uma verdadeira peróla. Aqui, ela vive uma excêntrica líder de uma nação fictícia que vive em crise.

Mistura drama político com humor ácido e críticas sociais afiadas.

Sinopse:

'O Regime' conta a história de um ano dentro de um palácio de um regime europeu moderno à medida que o mesmo começa a desmoronar.



Confira o trailer:

3. True Detective: Terra Noturna

Imagem de True Detective: Terra Noturna, do HBO Max - Reprodução/HBO Max

A nova temporada da série antológica volta com a investigação de crimes em uma região isolada do Alasca. Com uma atmosfera densa, paisagens congelantes e mistérios bem construídos, essa temporada tem sido chamada de uma das melhores desde a original.

Sinopse:

A série enfrenta em sua quarta temporada o rigoroso inverno do Alasca. A trama acompanha o caso de oito homens que desaparecem, sem deixar rastros, de uma estação de pesquisa durante a “longa noite de inverno” na cidade de Ennis, Alasca. Nesse cenário, as detetives Liz Danvers (Jodie Foster) e Evangeline Navarro (Kali Reis) precisam superar atritos e mentiras do passado para resolverem o caso juntas.

Confira o trailer:

4. Gilmore Girls (7 temporadas)

Imagem da série Gilmore Girls - Reprodução/Netflix

No dia 13 de agosto, as sete temporadas de Gilmore Girls chegam para compor o catálogo do streaming, incluindo episódios dublados e legendados. A história conta a trama de Lorelai Gilmore, mãe solteira que precisa aprender a lidar com essa realidade e criar laços com sua filha, Rory Gilmore.

Sinopse:

A independente Lorelai e a inteligente Rory vivem uma relação mãe-filha feita de diretas sem papas na língua e réplicas trucidantes.

Confira o trailer:

5. Tokyo Vice – 2ª temporada

Imagem de Tokyo Vice, da HBO Max - Reprodução/HBO Max

Se você já curtiu a primeira, a segunda vem ainda mais sombria e sofisticada. O jornalista americano que investiga o submundo da máfia japonesa em Tóquio agora mergulha mais fundo nos jogos de poder e corrupção. Visual incrível, ritmo tenso e roteiro envolvente.

Sinopse:

Situada no fim dos anos 1990, a série Tokyo Vice conta a história de Jake Adelstein (Ansel Elgort), um jornalista americano que se muda para Tokyo na esperança de integrar a equipe de um dos maiores jornais do país como repórter estrangeiro.

Confira o trailer:

