14 mensagens de "bom dia" para alguém especial!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Comece o dia mandando uma mensagem bonita para aquela pessoa especial. Seja namorado, namorada, marido, esposa, um amigo ou alguém distante!

Clique aqui e escute a matéria

Começar o dia com uma mensagem de carinho pode transformar a rotina, trazendo um sorriso e fortalecendo laços.

Por esse motivo, separamos algumas mensagens bonitas para você compartilhar com uma pessoa especial. Veja agora!

Mensagens de "bom dia" para alguém especial

Segundo o portal "Pensador", essas são as melhores mensagens para enviar:

Imagem ilustrativa de um dia bonito! - Reprodução/ iStock

1. Alegria porque o dia está apenas começando e temos muita coisa boa para viver!

2. Que o seu dia seja tão especial quanto você. Te desejo uma manhã cheia de coisas boas, uma tarde de realizações e uma noite tranquila!

3. Meu marido lindo, como é bom saber que tenho você em minha vida. Obrigado por tudo. Sempre! Tenha um excelente dia!

4. Estou sentindo que hoje o dia vai ser cheio de boas energias! Bom dia!

5. Bom dia para uma pessoa especial que torna os meus dias incríveis e que está lendo esta mensagem agora cheia de sono.

6. Bom dia, meu amor! Hoje o sol acordou tão lindo quanto seu sorriso. Tenha uma excelente manhã.

7. Amigo, bom dia! Passando aqui para te informar que eu tenho certeza que hoje vai ser seu dia. Estamos juntos para o que der e vier!

8. Estou longe de você, mas não esqueci de te dar aquele bom dia especial e cheio de boas vibrações! Te quero bem!

9. Minha amada, que o seu dia seja um mar de rosas, porque você merece. Bom dia! Até mais tarde!

10. Bom dia para alguém muito especial que está recebendo agora uma mensagem desejando tudo de bom!

VEJA TAMBÉM: 10 frases de aniversário lindas para esposa

11. Hoje o dia vai ser do jeito que você gosta: com muito calor. Tô sentindo que umas notícias quentinhas estão prestes a chegar, hein! Bom dia!

12. Já levantou da cama? Não? Então, levanta para receber este dia sensacional que a natureza preparou para você!

13. Se eu te conheço bem, nem dormiu direito! Hoje é o grande dia e estou torcendo por você! Bom dia!

14. Bom dia! Desejo que o seu dia seja muito iluminado e especial, assim como você faz eu me sentir todas as manhãs.