14 lindas mensagens de "bom dia" para WhatsApp

Está desejando alegrar o dia de alguém? Separamos as melhores mensagens de "bom dia" para você compartilhar com amigos e familiares!

Começar o dia enviando uma mensagem de "bom dia" no WhatsApp é um pequeno gesto que pode fazer uma grande diferença na vida de alguém.

Por esse motivo, separamos uma listinha com as melhores mensagens para você apostar. Veja agora!

Mensagens lindas de "bom dia"

Imagem ilustrativa de um céu bonito! - Reprodução/ iStock

1. Bom dia! Que a luz do sol ilumine o seu dia tanto quanto você ilumina a minha vida. Pensando em você sempre.

2. Bom dia! A primeira coisa que pensei hoje foi no seu sorriso. Espero que seu dia seja tão lindo quanto ele.

3. A vida é feita de desafios. Que hoje você tenha a força e a coragem para enfrentar cada um deles. Bom dia!

4. Um novo dia, uma nova chance de me apaixonar por você. Bom dia, meu bem! Mal posso esperar para nos vermos.

5. Bom dia! Acredite no seu potencial. Você é capaz de realizar tudo o que deseja. Tenha um dia produtivo e cheio de conquistas.



6. Bom dia, amigo! Se o dia não estiver tão bom, me avise. Tô aqui pra te ajudar a torná-lo incrível. Conte comigo pra tudo!

7. Bom dia! Lembre-se: grandes coisas estão por vir. Respire fundo, coloque um sorriso no rosto e vá em frente. O mundo é seu!

8. Bom dia! Sou grato por ter vocês na minha vida. Que o dia seja leve, e que a alegria nos acompanhe.

9. Bom dia! Que a nossa equipe tenha um dia de muito foco, colaboração e sucesso. Vamos com tudo para atingir nossas metas!

10. E aí! Que a sua semana comece com o pé direito e termine com a certeza de que a nossa amizade é um presente. Bom dia!

11. Que o dia comece com a certeza de que, juntos, somos mais fortes. Bom dia a todos! Que a felicidade nos acompanhe hoje.

12. Bom dia! Que o seu dia seja leve, cheio de sorrisos e boas energias. Lembrei de você hoje e quis te desejar o melhor!

13. Um novo dia de trabalho chegou! Que ele seja produtivo e que possamos aprender e crescer juntos. Bom dia a todos!

14. Bom dia, família! Que a nossa união se fortaleça a cada novo amanhecer. Tenham um dia abençoado e cheio de paz.

A escolha da mensagem ideal depende de quem você está enviando e do seu objetivo.

Pode ser um simples "bom dia" para fortalecer um laço de amizade, um "bom dia" apaixonado para o seu parceiro ou até mesmo uma mensagem de motivação para um colega que está precisando de um empurrãozinho.