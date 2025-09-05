Dia dos Irmãos: 15 frases engraçadas e carinhosas para copiar!
No Dia dos Irmãos, compartilhe mensagens engraçadas, carinhosas e bonitas com aquele irmão que você tanto ama. Separamos as melhores para você copiar!
Nesta sexta-feira, 5 de setembro, está sendo celebrado o Dia dos Irmãos.
Essa data é simplesmente perfeita para você demonstrar amor por aquela pessoa com quem você compartilha uma vida incrível.
A seguir, vamos apresentar as melhores frases para você compartilhar com seu irmão. Veja agora!
Frases engraçadas para o Dia dos Irmãos
Segundo o portal "Pensador", essas são as melhores frases para copiar:
1. Não importa o quanto você encha o meu saco, sempre vou amar você do jeitinho que você é!
2. Feliz dia para o outro filho da minha mãe, que ela achou na rua e trouxe pra casa. #diadoirmão
3. Não há distância, intriga e dificuldade que poderá quebrar o nosso laço. Obrigado(a) por ser assim tão incrível!
4. Se não fizer o que eu pedi, vou contar tudo pra mamãe!
5. Eu não tenho culpa se nasci mais bonito(a) e inteligente.
6. Não dá nem pra acreditar que a gente saiu da mesma barriga!
7. Irmãos: pessoas com habilidades sobrenaturais de encher o seu saco e testar a sua paciência.
8. Quem vai no banco da frente hoje SOU EU.
9. É a sua vez de lavar a louça!
10. Que um dia minha irmã consiga realizar o sonho dela: ser legal como eu!
11. Fiz as contas aqui e não vai ter jeito. Vou ter que vender minha irmã.
12. Parceiros de crime, de vida e de alma: sem a sua metade eu não seria quem sou. Obrigada por tudo, meu irmão / minha irmã!
13. Eu não acredito que você mexeu nas minhas coisas de novo!
14. Feliz Dia do Irmão para aquele que pediu pra ser chato no vale do eco, mas que eu amo mesmo assim!
15. Pergunta sincera: irmão era pra ser chato assim mesmo ou o meu se superou?