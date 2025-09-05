fechar
10 frases de Madre Teresa de Calcutá para aquecer o coração

Para aquecer o seu coração, separamos algumas frases lindas e marcantes da Santa Beata de Calcutá. Compartilhe essas mensagens com quem ama!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 05/09/2025 às 7:55
Imagem ilustrativa de um terÃ§o!
Imagem ilustrativa de um terÃ§o! - ReproduÃ§Ã£o/ iStock

Madre Teresa de Calcutá, uma das figuras mais inspiradoras do século XX, dedicou sua vida ao serviço dos mais pobres e marginalizados.

Seu legado não se resume apenas a ações, mas também a um acervo de palavras que ressoam com compaixão e humanidade.

Suas frases são lições de vida, lembretes de que a verdadeira felicidade reside em amar e servir ao próximo.

Frases de Madre Teresa de Calcutá

Segundo o portal "Pensador", essas são as frases mais encantadoras:

Reprodução/ iStock
Imagem ilustrativa de um terço! - Reprodução/ iStock

1. Todas as nossas palavras serão inúteis se não brotarem do fundo do coração. As palavras que não dão luz aumentam a escuridão.

2. O importante não é o que se dá, mas o amor com que se dá.

3. Não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz.

4. A falta de amor é a maior de todas as pobrezas.

5. Quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las.

6. Não ame pela beleza, pois um dia ela acaba. Não ame por admiração, pois um dia você se decepciona. Ame apenas, pois o tempo nunca pode acabar com um amor sem explicação.

7. É fácil amar os que estão longe. Mas nem sempre é fácil amar os que vivem ao nosso lado.

8. Quando descanso? Descanso no amor.

9. O que eu faço é uma gota no meio de um oceano, mas sem ela o oceano seria menor.

10. As palavras de amizade e conforto podem ser curtas e sucintas, mas o seu eco é infindável.

