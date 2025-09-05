10 frases de Madre Teresa de Calcutá para aquecer o coração

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Para aquecer o seu coração, separamos algumas frases lindas e marcantes da Santa Beata de Calcutá. Compartilhe essas mensagens com quem ama!

Madre Teresa de Calcutá, uma das figuras mais inspiradoras do século XX, dedicou sua vida ao serviço dos mais pobres e marginalizados.

Seu legado não se resume apenas a ações, mas também a um acervo de palavras que ressoam com compaixão e humanidade.

Suas frases são lições de vida, lembretes de que a verdadeira felicidade reside em amar e servir ao próximo.

Frases de Madre Teresa de Calcutá

Segundo o portal "Pensador", essas são as frases mais encantadoras:

Imagem ilustrativa de um terço! - Reprodução/ iStock

1. Todas as nossas palavras serão inúteis se não brotarem do fundo do coração. As palavras que não dão luz aumentam a escuridão.

2. O importante não é o que se dá, mas o amor com que se dá.

3. Não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz.

4. A falta de amor é a maior de todas as pobrezas.

5. Quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las.

6. Não ame pela beleza, pois um dia ela acaba. Não ame por admiração, pois um dia você se decepciona. Ame apenas, pois o tempo nunca pode acabar com um amor sem explicação.

7. É fácil amar os que estão longe. Mas nem sempre é fácil amar os que vivem ao nosso lado.

8. Quando descanso? Descanso no amor.

9. O que eu faço é uma gota no meio de um oceano, mas sem ela o oceano seria menor.

10. As palavras de amizade e conforto podem ser curtas e sucintas, mas o seu eco é infindável.